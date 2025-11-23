Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nước mắt lăn dài giữa nỗi đau khôn nguôi

Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu
23/11/2025 15:18 GMT+7

Ở rốn lũ Hòa Thịnh ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay, bàn thờ mới lập trong những căn nhà còn tan hoang sau trận lũ lịch sử là nỗi đau thấu trời không lời nào diễn tả được.

Sáng nay 23.11 nước rút, người dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bắt đầu tái thiết lại cuộc sống, dọn dẹp lại đống ngổn ngang. Giữa bao mái nhà tan hoang sau lũ, có những gia đình đau đớn đeo khăn tang, lập bàn thờ cho người thân vừa qua đời khiến ai chứng kiến cũng không kiềm được xúc động.

Tang thương của một gia đình…

Hơn 9 giờ 30 phút sáng, trong căn nhà ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Lài (31 tuổi) đón những đoàn khách tới thăm hỏi, thắp nhang cho ông bà của chị, cụ ông Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1940 và cụ bà Nguyễn Thị Nhật, sinh năm 1946, vừa qua đời trong trận lũ lịch sử.

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nỗi đau thấu trời! - Ảnh 1.

Gia đình của chị Lài được nhiều người đến chia buồn vì mất một lúc 2 người thân sau lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong nhà, các thành viên đeo khăn tang, không khí trầm lắng. Bên trong, bàn thờ của hai cụ vừa được con cháu lập nên, nghi ngút khói hương, nhiều hàng xóm, các đoàn hỗ trợ đi từ các tỉnh khác đến thắp nén nhang, gửi lời chia buồn.

Kể với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Lài cho biết ngày 19.11, nước lũ dâng lên quá nhanh, dù nhà ông bà ở vị trí cao hơn so với khu vực xung quanh nhưng mực nước vẫn dâng lên rất cao.

"Ông bà ở một mình, con cháu ở những nhà xung quanh đây, nhưng thời điểm lũ dâng bất ngờ, nước chảy xiết, không ai sang nhà ông bà được. Sau đó, ông bà đã không qua khỏi. Sau khi nước rút, gia đình mới có thể an táng và lập bàn thờ cho ông bà, tổ chức tang lễ như hôm nay", chị chia sẻ.

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nỗi đau thấu trời! - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt xót xa...

ẢNH: CAO AN BIÊN

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nỗi đau thấu trời! - Ảnh 3.

Những bàn thờ mới lập nghi ngút khói hương

ẢNH: CAO AN BIÊN

Với gia đình, trận lũ lịch sử quét qua Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không chỉ lấy đi nhiều tài sản, mà hơn hết đã để lại nỗi đau mất người thân cho các thành viên trong nhà. Giữa những giọt nước mắt lăn dài trước bàn thờ, là nỗi đau đớn khôn nguôi của gia đình chị Lài.

Bà Nguyễn Thị Hiến (61 tuổi) đến thắp nhang, chia buồn cùng gia đình cho biết mình theo một đoàn Phật tử đi từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến vùng lũ Hòa Thịnh. Thấy cảnh xóm làng tan hoang, nhiều gia đình mất người thân yêu vì thiên tai, bà bày tỏ sự xót xa.

Người phụ nữ hy vọng bà con ở xã Hòa Thịnh nói riêng và những vùng đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt sớm vượt qua nỗi đau, ổn định lại cuộc sống.

Người vợ mất chồng, người con mất cha

Cách nhà chị Kim Lài không xa, gia đình của bà Bùi Thị Trường (63 tuổi) cũng ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh vừa lập một bàn thờ cho chồng, ông Lê Hùng Trí (64 tuổi) không may qua đời trong trận lũ vừa qua.

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nỗi đau thấu trời! - Ảnh 4.

Đêm lũ, bà Trường dở ngói leo lên nóc nhà để giữ tính mạng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Người vợ xót xa, kể lại trận lũ lịch sử những ngày trước, bà ở nhà một mình, còn chồng đi làm ở xã khác. "Không may, ông bị lũ cuốn trôi. Hàng xóm vớt được báo cho gia đình đến nhận, đến thì thấy ông nằm đó. Gia đình vừa chôn cất tối qua, mới lập bàn thờ”, bà Trường bày tỏ.

Đêm lũ, một mình bà ở nhà, khi nước dâng cao, người phụ nữ đã tìm cách đục mái ngói để lên nóc nhà. Đêm đó, với người phụ nữ luống tuổi là đêm ám ảnh trong đời. Bà kể thêm hai vợ chồng có 6 người con, vì hoàn cảnh, có những người con phải đi làm xa, không ở cạnh kề cha mẹ.

Trận lũ lịch sử đi qua đã lấy đi người chồng, lấy đi cha của 6 người con, với gia đình bà Trường, đó là nỗi đau thấu trời không ngôn từ ngữ nào diễn tả nỗi.

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nỗi đau thấu trời! - Ảnh 5.

Ông Trí ra đi để lại mất mát quá lớn cho gia đình

ẢNH: CAO AN BIÊN

Một người hàng xóm của gia đình tâm sự, hay tin ông Trí ra đi, bà đã rất xót xa, thương tiếc. Theo bà, những gia đình mất đi tài sản xót xa một, thì những người không còn được nhìn thấy người thân lại đau đớn gấp nhiều lần.

Xã Hòa Thịnh ngay lúc này, bà con vẫn đang cố gắng để bắt đầu lại từ bùn đất, từ những nỗi đau khôn nguôi mà lũ dữ vừa để lại…

Xem thêm bình luận