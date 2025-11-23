'Rốn lũ' Hòa Thịnh: La liệt xe máy chờ sửa, chủ tiệm làm không xuể

Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối 22.11 ở tâm lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk, lũ rút, người dân bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, tái thiết lại cuộc sống. Tại các cửa hàng sửa xe ở xã, ào ạt người mang xe máy đến sửa để thuận tiện di chuyển khiến các chủ tiệm và nhân viên phải làm việc liên tục nhưng không hết việc.

La liệt xe máy chờ sửa ở xã Hòa Thịnh khi lũ rút ẢNH: CAO AN BIÊN

Chủ một tiệm sửa xe nhỏ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh cho biết từ sáng 22.11, nhiều người dân ở khu vực xung quanh đây đã mang xe máy đến sửa, ông làm việc tới tận chiều nhưng vẫn còn nhiều người chờ để lấy xe.

"Xe ngâm lâu trong lũ nên hỏng hóc, không khởi động lại được. Nhiều người đến tiệm nói có việc gấp nhờ được ưu tiên sửa, nhưng ai cũng gấp, tôi cũng đành làm hết sức mình sửa được cho khách càng nhanh càng tốt", chủ tiệm chia sẻ.

Người dân liên tục mang xe máy hỏng hóc vì ngâm trong nước lũ lâu ngày đi sửa ẢNH: CAO AN BIÊN

Chủ tiệm làm "không kịp thở" ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Ngọc mang theo xe máy tới cửa hàng trên để sửa vì bị thủng lốp. Thấy hàng dài người chờ đợi, cô gái ngao ngán: "Đông như vậy không biết khi nào mới sửa xong được, nhưng cũng đành chờ đợi chứ biết phải làm sao bây giờ. Nếu đợi lâu quá chắc tôi phải gửi ở đây tới hôm sau lấy", vị khách nói thêm.

Xe chết máy do ngâm trong nước lũ lâu ngày, một chàng trai cũng mang xe tới tiệm ở xã Hòa Thịnh để sửa. Thấy chủ tiệm còn tất bật sửa cho nhiều khách, anh thử mượn "đồ nghề" để tự sửa cho nhanh theo kinh nghiệm nhưng không thành công. Chàng trai đành xếp hàng chờ đợi chủ tiệm kiểm tra giúp.

Lũ rút, người dân dần tái thiết lại cuộc sống ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh cho biết những ngày đỉnh lũ lịch sử, nước ngập gần tới mái nhà, giữ được tính mạng đã là may mắn, không thể mang hay di chuyển tài sản lên cao.

"Sau lũ, còn nhiều thứ phải dọn dẹp, xây dựng lại. Mong cho lũ rút hết nhanh để bà con ổn định lại cuộc sống", anh bày tỏ.