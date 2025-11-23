Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ

Phạm Hữu - Huy Đạt - Cao An Biên
23/11/2025 11:45 GMT+7

Không điện để chiếu sáng vào ban đêm, người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk sử dụng đèn dầu, đèn pin hay thậm chí nhóm củi để thắp sáng và nấu ăn sau ngày lũ rút.

Những ngày khi lũ dâng cao, tại xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, Đắk Lắk) bị mất điện hoàn toàn. Những con đường và nhà dân đều chìm trong bóng tối. Đến tối 22.11, nước lũ đã rút sâu nhưng điện vẫn chưa trở lại với người dân nơi đây. Việc sinh hoạt, thắp sáng của người dân đều dựa vào đèn pin, đèn dầu nhỏ đặt nằm giữa nhà.

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 1.

Tối 22.11, khi lũ rút, gia đình ông Nguyễn Hữu Tự và bà Cao Thị Hà (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) trở về căn nhà của mình sau thời gian đi "lánh nạn" nơi xa. Căn nhà nhỏ bị ngập tanh bành, đồ đạc hư hỏng không còn chỗ ngủ. Ông Tự và bà Hà bắt võng cùng đứa cháu trai ngủ tại khoảng sân nhỏ phía trước

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 2.

Do không có điện nên gia đình ông Tự phải thắp đèn dầu chiếu sáng đặt giữa nơi ngủ của 3 người. Nếu muốn di chuyển ra sau nhà ông Tự bật đèn pin đội trên đầu để đi

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 3.

Cũng gần đó là nhà của bà Nguyễn Thị Cúc (áo sọc, ngồi đầu) cho biết cả gia đình chỉ quây quần bên chiếc đèn dầu và đèn pin cầm tay 2 ngày hôm nay. Trong khi đó, bà cũng sắp xếp 2 chiếc ghế bố để làm giường tại sân nhà làm chỗ ngủ khi đồ vật còn ngổn ngang

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 4.

Khoảng 21 giờ, tại một con đường nhỏ ở thôn Phú Hữu, anh Lê Văn Hùng lật đật chở vợ từ nơi "lánh nạn" để về nhà. Đường không đèn điện, anh lọ mọ chạy chậm trong mưa lạnh, tay phải kéo ga nhẹ, tay trái ôm con gái nhỏ yếu ớt, phía sau là vợ cũng đang ôm đứa con gái chỉ vừa 2 tuổi

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 5.

Anh Hùng chở vợ con về nhà trong đêm khi nhà vẫn còn ngổn ngang. Anh chia sẻ cũng vừa xin được hàng cứu trợ gồm sữa, nước, mì gói cho con no bụng qua ngày. Riêng anh cũng chạy tìm mua mềnh, gối tạm thời để con khỏi lạnh trong đêm nay

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 6.

Còn tại nhà anh Phạm Văn Dưỡng, cũng ở thôn Phú Hữu lại nhóm lửa bằng củi tìm được sau nhà. Anh dùng củi này để nấu mì gói, nước bánh ăn trong những ngày không có điện

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 7.

Trong khi chồng tìm củi nhóm lửa, chị vợ anh Dương lại mở đèn pin rọi sáng, tranh thủ rửa lại ly, chén trong đêm

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 8.

Ở các con đường thôn Phú Hữu bỗng sáng đèn nhờ một đội cứu trợ đi vào

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 9.

Nhiều người dân trong thôn mừng rỡ khi có đoàn cứu trợ vào tận nhà để tặng nước, thức ăn ngay trong đêm

Rốn lũ xã Hòa Thịnh: Vật lộn cơ hàn sau những ngày lũ dữ- Ảnh 10.

Người dân thôn Phú Hữu nhận nước uống từ nhóm thiện nguyện ở nơi khác đến sau khi lũ rút

Xem thêm bình luận