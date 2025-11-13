Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đắk Lắk: Người dân cầu cứu vì thiếu nước sạch giữa cảnh mất điện kéo dài

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
13/11/2025 11:33 GMT+7

Sau khi bão Kalmaegi quét qua, người dân xã Xuân Lộc, Đắk Lắk đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch giữa cảnh mất điện kéo dài.

Từ đêm 6.11, khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, toàn xã Xuân Lộc, Đắk Lắk (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) chìm trong bóng tối. Điện mất liên tục khiến hệ thống bơm giếng của người dân ngưng hoạt động nên người dân thiếu nước sạch. Cả trăm hộ dân ở các thôn phải chật vật tìm cách xoay xở nguồn nước uống và sinh hoạt suốt tuần qua.

“Ở đây mọi người đều dùng mô tơ bơm nước giếng lên để sinh hoạt, giờ mất điện nên không thể bơm nước được. Chúng tôi phải đi chở nước ở thôn khác về, nhà đông người thì đi chở cả ngày mới đủ dùng", bà Trương Thị Tuyết (65 tuổi, thôn 5, xã Xuân Lộc) thở dài.

Sau bão Kalmaegi, người dân xã Xuân Lộc lâm vào cảnh mất điện, thiếu nước sạch để sinh hoạt

Sau bão Kalmaegi, người dân xã Xuân Lộc lâm vào cảnh mất điện, thiếu nước sạch để sinh hoạt

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Với người dân xã Xuân Lộc lúc này, nước sạch còn "quý hơn vàng"

Với người dân xã Xuân Lộc lúc này, nước sạch còn "quý hơn vàng"

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Thiếu nước sinh hoạt đã khổ, thiếu cả nước uống lại càng khiến người dân xã Xuân Lộc thêm khốn đốn. Trong cái nắng gắt sau bão, những chai nước lọc trở thành “hàng hiếm”.

“Hôm trước có đoàn từ thiện phát cho mỗi hộ 2 lốc nước lọc, nhưng nhà tôi cả lớn cả nhỏ tận 7 người nên chẳng thấm tháp gì. Giờ phải mua nước bên ngoài về uống nhưng sau bão nước khó mua và đắt đỏ lắm, nhà đông người, mua nước không xuể tiền. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp chúng tôi nước lọc trong lúc này,” bà Tuyết nói.

Sau bão Kalmaegi, cả thôn Hòa An phải trông cậy vào nguồn nước giếng làng hiếm hoi có hàng chục năm trước

Sau bão Kalmaegi, cả thôn Hòa An phải trông cậy vào nguồn nước giếng làng hiếm hoi có hàng chục năm trước

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nước được người dân xách về đựng trong can, thùng để tích trữ vì khả năng mất điện còn kéo dài nhiều ngày

Nước được người dân xách về đựng trong can, thùng để tích trữ vì khả năng mất điện còn kéo dài nhiều ngày

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ở thôn Hòa An, tình cảnh cũng chẳng khá hơn khi cả xóm phụ thuộc vào một cái giếng làng duy nhất, nguồn nước đã có từ mấy chục năm về trước.

Phạm Thị Đấu (65 tuổi, ở thôn Hòa An) cho biết: “Gần một tuần nay cả xóm phải trông chờ vào cái giếng này, tắm giặt, sinh hoạt phải ra múc từng gàu mang về. Nước này chỉ dám dùng để sinh hoạt chứ không ai dám uống vì giếng cũ. Nước uống thì thiếu trầm trọng, mua cũng khó khăn nên rất mong có đoàn nào về hỗ trợ nước lọc cho bà con".

Sau bão, hệ thống điện tại xã Xuân Lộc bị hư hỏng khiến người dân khốn đốn vì mất điện, thiếu nước sạch

Sau bão, hệ thống điện tại xã Xuân Lộc bị hư hỏng khiến người dân khốn đốn vì mất điện, thiếu nước sạch

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều trụ điện tại thôn Hòa An bị gãy đổ sau bão Kalmaegi đến nay vẫn chưa được khắc phục

Nhiều trụ điện tại thôn Hòa An bị gãy đổ sau bão Kalmaegi đến nay vẫn chưa được khắc phục

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Sau những thiệt hại về tài sản do bão gây ra, người dân Xuân Lộc lại lâm vào cảnh khốn đốn vì thiếu nước sạch, thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là sinh mệnh giữa những ngày khốn khó sau bão. Trong lúc chờ khôi phục điện lưới, người dân chỉ biết gửi gắm hy vọng vào những chuyến xe nghĩa tình, mang đến vài can nước mát giữa vùng bão vừa tan.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lộc, bão Kalmaegi khiến 2.861 nhà bị tốc mái, sập nhà, ước tính thiệt hại khoảng 49 tỉ đồng. Ao đìa, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân bị hư hại ước tính thiệt hại trên 75 tỉ đồng.

Nỗ lực hồi sinh 'hòn ngọc miền Trung' sau bão Kalmaegi

Nỗ lực hồi sinh 'hòn ngọc miền Trung' sau bão Kalmaegi

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), Quy Nhơn như bị 'trọng thương' nhưng giữa hoang tàn, đổ nát, phố biển dần gượng dậy, hồi sinh...

