Quảng Ngãi: Trạm y tế thiếu nước sạch, phải mua nước đóng chai để rửa dụng cụ

Giếng khoan nhiễm phèn, bệnh nhân và y bác sĩ đều e ngại

Trạm Y tế Phổ Châu (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) rơi vào tình trạng không có nước sạch để sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, dù trạm vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025.

Nước ở Trạm Y tế Phổ Châu (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) bị nhiễm phèn ẢNH: Đ.Y.

Ngày 18.11, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Tấn Linh, Trưởng trạm y tế Phổ Châu, cho biết nhiều năm nay trạm buộc phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn do khu vực chưa có công trình cấp nước sạch tập trung.

"Giếng khoan nhiễm phèn trầm trọng. Bệnh nhân đến khám và cả nhân viên y tế đều phải sử dụng nguồn nước này suốt thời gian qua", bác sĩ Linh nói.

Tình trạng nước nhiễm phèn khiến mọi hoạt động khám chữa bệnh bị ảnh hưởng. Riêng khâu rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế vốn đòi hỏi nguồn nước sạch tuyệt đối, trạm phải mua nước đóng chai để đảm bảo an toàn.

Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn cũng khiến hệ thống vòi rửa tay, bồn rửa và nhà vệ sinh tại trạm đều bị ố vàng, người dân đến khám không khỏi lo ngại. Ông N.T.V. (ở thôn Châu Me, P.Sa Huỳnh) cho hay bác sĩ và bệnh nhân đều phải rửa tay trước và sau khi tiếp xúc để đảm bảo vệ sinh. "Nhưng nước ở trạm bị phèn nặng, nhìn bồn rửa tay và nhà vệ sinh bị ố vàng là tôi đã e ngại rồi", ông V. nói.

Trạm Y tế Phổ Châu mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025 ẢNH: Đ.Y

Đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn… thiếu nước sạch

Theo bác sĩ Linh, Trạm Y tế Phổ Châu được xây mới và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025, đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề nước sạch vẫn chưa được khắc phục vì công trình đang trong thời gian bảo hành.

"Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên để đầu tư hệ thống lọc nước để cải thiện tình trạng nhiễm phèn, nhưng vì trạm còn trong thời gian bảo hành nên phải chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý", bác sĩ Linh cho biết.

Tình trạng một trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nhưng thiếu nước sạch đặt ra nhiều bất cập, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh y tế ngày càng khắt khe. Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để đảm bảo môi trường khám chữa bệnh an toàn hơn.