Diễn biến đáng lo ngại về khí hậu toàn cầu

AFP ngày 13.11 dẫn một nghiên cứu vừa công bố trong báo cáo thường niên của Tổ chức Global Carbon Budget (trụ sở chính tại Úc) xem xét lượng CO₂ do con người thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất xi măng và sử dụng đất, rồi đối chiếu các con số này với các ngưỡng nhiệt độ được nêu trong Thỏa thuận Paris năm 2015.

Một ngôi nhà gần Nhà máy điện ở bang Ohio (Mỹ) Ảnh: AP

Các nhà khoa học quốc tế tham gia nghiên cứu cho rằng lượng khí thải CO₂ từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2025 sẽ cao hơn 1,1% so với năm trước, khi việc triển khai rộng rãi các công nghệ năng lượng tái tạo trên toàn cầu vẫn chưa đủ bù đắp nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Với lượng khí thải từ dầu mỏ, khí đốt và than đều dự kiến tăng, tổng lượng phát thải sẽ đạt mức kỷ lục 38,1 tỉ tấn CO₂.

Nghiên cứu tính toán rằng lượng phát thải CO₂ còn lại cho phép là 170 tỉ tấn để giới hạn mức nóng lên ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu được nêu trong Thỏa thuận Paris. "Điều đó tương đương với 4 năm phát thải ở mức hiện nay trước khi ngân sách cho mục tiêu 1,5 độ C bị cạn kiệt, nên về cơ bản là điều không thể", theo ông Pierre Friedlingstein thuộc Đại học Exeter (Anh), người đứng đầu nhóm nghiên cứu.

Một cảnh báo đáng lo ngại khác là thế giới vẫn đang trên đà tăng nhiệt độ thêm 2,6 độ C vào cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo cập nhật mới nhất của dự án hợp tác quốc tế Climate Action Tracker. "Một thế giới nóng thêm 2,6 độ C có nghĩa là thảm họa toàn cầu", theo tờ The Guardian ngày 13.11 dẫn lời ông Bill Hare, CEO của Tổ chức Climate Analytics (Đức). Ông cho biết điều đó có nghĩa là sự cáo chung của nền nông nghiệp ở châu Âu, trong khi gia tăng hạn hán ở châu Á và châu Phi, nắng nóng và độ ẩm chết người.

