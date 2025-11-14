Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Diễn biến đáng lo ngại về khí hậu toàn cầu

Khánh An
Khánh An
14/11/2025 05:39 GMT+7

Các nghiên cứu vừa công bố cho thấy khí thải từ nhiên liệu hóa thạch sắp đạt kỷ lục mới và nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2,6 độ C so với thời tiền công nghiệp.

AFP ngày 13.11 dẫn một nghiên cứu vừa công bố trong báo cáo thường niên của Tổ chức Global Carbon Budget (trụ sở chính tại Úc) xem xét lượng CO₂ do con người thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất xi măng và sử dụng đất, rồi đối chiếu các con số này với các ngưỡng nhiệt độ được nêu trong Thỏa thuận Paris năm 2015.

Diễn biến đáng lo ngại về khí hậu toàn cầu - Ảnh 1.

Một ngôi nhà gần Nhà máy điện ở bang Ohio (Mỹ)

Ảnh: AP

Các nhà khoa học quốc tế tham gia nghiên cứu cho rằng lượng khí thải CO₂ từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2025 sẽ cao hơn 1,1% so với năm trước, khi việc triển khai rộng rãi các công nghệ năng lượng tái tạo trên toàn cầu vẫn chưa đủ bù đắp nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Với lượng khí thải từ dầu mỏ, khí đốt và than đều dự kiến tăng, tổng lượng phát thải sẽ đạt mức kỷ lục 38,1 tỉ tấn CO₂.

Nghiên cứu tính toán rằng lượng phát thải CO₂ còn lại cho phép là 170 tỉ tấn để giới hạn mức nóng lên ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu được nêu trong Thỏa thuận Paris. "Điều đó tương đương với 4 năm phát thải ở mức hiện nay trước khi ngân sách cho mục tiêu 1,5 độ C bị cạn kiệt, nên về cơ bản là điều không thể", theo ông Pierre Friedlingstein thuộc Đại học Exeter (Anh), người đứng đầu nhóm nghiên cứu.

Một cảnh báo đáng lo ngại khác là thế giới vẫn đang trên đà tăng nhiệt độ thêm 2,6 độ C vào cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo cập nhật mới nhất của dự án hợp tác quốc tế Climate Action Tracker. "Một thế giới nóng thêm 2,6 độ C có nghĩa là thảm họa toàn cầu", theo tờ The Guardian ngày 13.11 dẫn lời ông Bill Hare, CEO của Tổ chức Climate Analytics (Đức). Ông cho biết điều đó có nghĩa là sự cáo chung của nền nông nghiệp ở châu Âu, trong khi gia tăng hạn hán ở châu Á và châu Phi, nắng nóng và độ ẩm chết người.

Giới khoa học lo ngại loại khí này hơn CO₂ trong mối nguy ấm lên toàn cầu

Brazil gia hạn đàm phán tại COP30

Nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30) là Brazil quyết định gia hạn đàm phán nhằm giúp các quốc gia có thêm thời gian thu hẹp bất đồng, theo AFP. Những vấn đề này lẽ ra phải được giải quyết vào ngày 12.11. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi bắt đầu cuộc họp, nhà ngoại giao Brazil Andre Correa do Lago, chủ tọa phiên họp, thông báo rằng cần có thêm tham vấn, nên lùi thời hạn đến ngày 15.11. Các vấn đề nổi bật chưa đạt đồng thuận gồm các cam kết giảm khí thải chưa đủ mạnh, hỗ trợ tài chính mà các nước giàu phải cung cấp và những biện pháp thương mại "đơn phương", chẳng hạn như thuế biên giới carbon của châu Âu.

Cảnh báo 'điểm bùng phát' khí hậu toàn cầu

Cảnh báo 'điểm bùng phát' khí hậu toàn cầu

Giới khoa học đang nỗ lực xác định "điểm bùng phát" khí hậu trái đất do tác động của con người, ý chỉ thời điểm xảy ra những thay đổi bước ngoặt đến mức không thể đảo ngược.

