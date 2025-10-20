Châu Âu tìm giải pháp cho hòa bình tại Ukraine

Trong số đó, phương án được Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra hôm 18.10 là sẽ phối hợp với Mỹ soạn thảo kế hoạch hòa bình tại Ukraine, tương tự khung thỏa thuận 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Các lãnh đạo châu Âu chụp ảnh tại hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu ngày 2.10 ẢNH: AFP

Thông tin trên xuất hiện sau cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo trang The Kyiv Independent đưa tin ngày 18.10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky không diễn ra như mong đợi từ nhà lãnh đạo Ukraine, khi Tổng thống Trump vẫn do dự trong việc cung cấp tên lửa hành trình tomahawk cho Kyiv. Ông Merz nêu rằng điều Ukraine cần lúc này là kế hoạch hòa bình và EU sẽ phối hợp triển khai các phương hướng tiếp theo.

Sau cuộc gặp ông Trump, Tổng thống Zelensky đã điện đàm với một số lãnh đạo châu Âu. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh kêu gọi tham khảo kế hoạch hòa bình Gaza để áp dụng cho tình hình ở Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhấn mạnh mục tiêu chung của Liên minh châu Âu (EU) là đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine.

Trong tuần này, EU sẽ tổ chức chuỗi cuộc gặp cấp cao, bao gồm hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 23.10. Reuters đưa tin ngoại trưởng EU sẽ họp vào ngày 20.10 với kỳ vọng hoàn tất được gói cấm vận thứ 19 nhằm vào Nga, liên quan chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Hiện Slovakia quan ngại về các lệnh cấm vận mới và lãnh đạo EU cần vận động để giải quyết các vướng mắc của Slovakia, do các lệnh cấm vận yêu cầu toàn bộ thành viên EU tán thành. Trong khi đó, hãng TASS ngày 19.10 dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), cho rằng EU và NATO đang muốn chiến sự tại Ukraine kéo dài.