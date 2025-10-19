Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rộ tin Tổng thống Putin đã đặt điều kiện cụ thể để chấm dứt chiến sự Ukraine

Khánh An
19/10/2025 07:27 GMT+7

Giới thạo tin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng Nga chỉ muốn kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk.

Rộ tin Tổng thống Putin đã đặt điều kiện cụ thể để chấm dứt chiến sự Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow hôm 17.10

ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 19.10 dẫn các nguồn tin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Ukraine giao toàn quyền kiểm soát vùng Donetsk, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng ở miền đông Ukraine, như một điều kiện để chấm dứt chiến sự.

Các nguồn tin cho rằng việc tập trung vào vùng Donetsk cho thấy Tổng thống Putin không rút lại các yêu cầu trước đây vốn khiến cuộc xung đột rơi vào bế tắc, bất chấp sự lạc quan của ông Trump về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga gợi ý rằng ông có thể sẵn sàng nhượng bộ một phần của hai vùng khác ở Ukraine mà Nga đã kiểm soát, gồm Zaporizhzhia và Kherson, để đổi lấy toàn quyền kiểm soát vùng Donetsk.

Ông Trump chưa đưa ra bình luận công khai nào về yêu cầu của ông Putin liên quan toàn bộ vùng Donetsk, điều trước đây chưa từng được tiết lộ.

Trong tuyên bố công khai hôm 17.10, sau cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump cũng không ủng hộ đề nghị của Nga. Ông dự định sẽ gặp ông Putin tại Hungary trong vài tuần tới để tiếp tục thảo luận về cách chấm dứt chiến sự.

"Đã đến lúc phải chấm dứt giết chóc và đạt được một thỏa thuận! Đã có quá nhiều máu đổ, với ranh giới lãnh thổ được xác định bởi giao tranh và lòng dũng cảm. Họ nên dừng lại ở vị trí hiện tại. Hãy để cả hai bên cùng tuyên bố chiến thắng và để lịch sử phán xét", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 17.10 sau cuộc gặp với ông Zelensky.

Cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đều chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được thỏa thuận với Nga, dập tắt hy vọng của Kyiv về tên lửa Tomahawk, khi ông Trump lại thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

putin Trump UKRAINE Donetsk
Xem thêm bình luận