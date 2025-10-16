Ông Trump nói Israel có thể quay lại tấn công Gaza 'ngay khi tôi lên tiếng'

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15.10 ẢNH: AP

Đài CNN ngày 16.10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nối lại chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nếu Hamas không tuân thủ phần cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn và lực lượng Israel có thể trở lại "ngay khi tôi lên tiếng".

"Điều đang xảy ra với Hamas, chuyện đó sẽ được giải quyết nhanh thôi", ông Trump phát biểu, sau khi Israel tố Hamas không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận trao trả con tin.

Điểm 4 trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump nêu rõ: "Trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel công khai chấp thuận thỏa thuận này, toàn bộ con tin, còn sống hoặc đã chết, sẽ được trao trả" bởi Hamas.

Ông Trump nhấn mạnh rằng việc giải cứu các con tin còn sống là điều quan trọng. "Đưa được 20 con tin đó ra ngoài là ưu tiên hàng đầu", Tổng thống Mỹ nói.

Sau cuộc trao đổi của ông Trump với CNN, hai cố vấn cấp cao của Mỹ cho biết Washington không cho rằng Hamas đã vi phạm các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn vì chưa bàn giao thi thể các con tin.

Hamas cho biết đã bàn giao toàn bộ thi thể các con tin mà họ có thể tiếp cận, trong khi quân đội Israel cho hay Hội Chữ thập đỏ đã tiếp nhận thêm hai thi thể nữa tại Gaza.

Tính đến sáng 15.10, toàn bộ 20 con tin Israel còn sống đã được trao trả. Trước khi hai thi thể được bàn giao vào tối 15.10, Hamas đã trao trả thi thể của 7 trong số 28 con tin được xác định đã chết, cùng với một thi thể thứ 8 mà Israel cho biết không phải là của một con tin Israel.

Theo trang Axios, tình báo Israel chia sẻ với Mỹ rằng Hamas có thể tiếp cận nhiều thi thể hơn so với con số mà nhóm vũ trang Palestine này công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 15.10 đã chỉ thị quân đội chuẩn bị một kế hoạch toàn diện nhằm "đánh bại Hamas" ở Gaza nếu chiến sự tái bùng phát, theo Reuters dẫn thông cáo từ văn phòng của ông.