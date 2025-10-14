Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/10/2025 19:58 GMT+7

Hàng ngàn người đã tụ tập ở các thành phố tại Israel, cũng như ở Dải Gaza, để đón chào những người được thả theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin - tù nhân giữa Hamas và Israel.

Theo thỏa thuận được ký kết, Hamas đã trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, cũng như bắt đầu bàn giao thi thể những con tin thiệt mạng. Đổi lại, Israel đồng ý thả gần 2.000 tù nhân người Palestine.

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 1.

Người dân tại thành phố Tel Aviv, Israel ăn mừng trong ngày 13.10 trước thông tin các con tin được trả tự do

ẢNH: AFP

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 2.

Đám đông tụ tập tại quảng trường trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel ngày 13.10

ẢNH: REUTERS

Tại thành phố Tel Aviv ở Israel, hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trung tâm đã vỡ òa khi thấy trực thăng chở những con tin bay ngang qua, hướng đến bệnh viện Sourasky để kiểm tra y tế.

Những hình ảnh tương tự cũng được ghi nhận tại Dải Gaza. Ở thành phố Khan Younis, đám đông đã reo hò, vây quanh những chiếc xe buýt chở những tù nhân được trả tự do.

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 3.

Người Palestine tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 13.10 vây kín các xe buýt chở những tù nhân được Israel trả tự do

ẢNH: REUTERS

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 4.

Niềm vui của những người Palestine được thả tự do

ẢNH: REUTERS

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 5.

Một người Palestine vừa được thả đoàn tụ với người thân tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây ngày 13.10

Gần 1.700 tù nhân Palestine được đưa đến Gaza, 88 người đến Bờ Tây và 160 người được đưa đến Ai Cập. Lệnh ngừng bắn còn tạo điều kiện cho người dân tại Gaza về nhà, sau thời gian phải di tản để tránh bom đạn.

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 6.

Trực thăng chở các con tin Israel hạ cánh tại bãi đáp bệnh viện Sourasky ở thành phố Tel Aviv để bác sĩ kiểm tra y tế cho các con tin

ẢNH: REUTERS

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 7.

Người thân của các con tin theo dõi tin tức về thỏa thuận giữa Israel và Hamas

ẢNH: REUTERS

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 8.

Con tin Israel Omri Miran (phải) chơi đùa cùng con gái sau khi được thả vào ngày 13.10

ẢNH: REUTERS

The Guardian ngày 14.10 đưa tin Israel đã yêu cầu Hamas trả toàn bộ thi thể 28 con tin trong ngày 14.10. Đến nay, chỉ mới có 4 thi thể được bàn giao. Các bên trung gian cho rằng Hamas đang gặp khó để xác định tất cả người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính phủ Israel cho rằng nhóm vũ trang này đang cố tình giấu. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nhấn mạnh việc Hamas không bàn giao thi thể là vi phạm thỏa thuận và sẽ có hậu quả.

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về - Ảnh 9.

Cảnh sát Israel tại thành phố Tel Aviv ngày 13.10 chào đoàn xe chở thi thể 4 con tin thiệt mạng

ẢNH: REUTERS

Nhóm vũ trang Hamas đã bắt giam 251 con tin trong vụ tấn công Israel ngày 7.10.2023. Trước khi hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 9.10, Israel cho rằng còn 48 con tin ở Gaza, trong đó có 20 người sống sót. Cơ quan y tế Gaza cho hay đã có khoảng 68.000 người thiệt mạng tại dải đất này sau hơn 2 năm chiến sự.

