Thế giới

Ông Trump: Nga – Ukraine nên cùng tuyên bố chiến thắng và lịch sử sẽ phán xét

Thụy Miên
Thụy Miên
18/10/2025 08:04 GMT+7

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17.10, ông Donald Trump cho rằng cả Nga lẫn Ukraine nên tuyên bố chiến thắng và 'để lịch sử phán xét!'.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine cho biết ông và ông Trump nhất trí không công khai thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa Tomahawk, do lo ngại điều đó có thể dẫn đến leo thang chiến sự.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump bày tỏ sẵn sàng cân nhắc việc trao đổi tên lửa Tomahawk lấy máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, theo Đài CBS News.

Ông Trump nói Nga và Ukraine nên cùng tuyên bố chiến thắng, để lịch sử phán xét

Cụ thể, sau khi ông Zelensky cho rằng Ukraine có thể đổi UAV lấy tên lửa Tomahawk, một nhà báo hỏi ông Trump có hứng thú với khả năng đó hay không. Tổng thống Mỹ nói: "Có chứ!", và bình luận thêm rằng UAV của Ukraine rất tốt.

Phát biểu trong cuộc họp giữa nội các Mỹ và ông Zelensky, Tổng thống Trump cho hay nước Mỹ cũng cần Tomahawk, và Washington không muốn cho đi những thứ cần thiết để bảo vệ nước này. Ông cũng hy vọng chiến sự giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt mà không cần dùng đến Tomahawk, và cho rằng họ tiến gần đến khả năng này.

Trên mạng xã hội Truth Social, chủ nhân Nhà Trắng nhận xét cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo "rất thú vị và thân mật", và cho rằng đã đến lúc đạt được thỏa thuận.

Trump says both Ukraine and Russia should declare victory after meeting with Zelenskyy - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17.10

ảnh: reuters

Cuộc gặp giữa hai ông Trump và Zelensky diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và sau đó thông báo hai ông sẽ gặp nhau ở Budapest (Hungary).

Tổng thống Trump cũng tin rằng mình có thể thuyết phục ông Putin chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm và sẽ sớm gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

