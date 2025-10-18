Đảng Cộng hòa đổi cách tiếp cận, nhưng vẫn thất bại

Hôm qua (17.10, giờ VN), các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã chặn đứng dự luật cấp ngân sách quốc phòng cho Lầu Năm Góc, hóa giải nỗ lực mới của đảng Cộng hòa nhằm khởi động lại một số khoản chi tiêu trong lúc chính phủ đóng cửa. Theo Đài CBS News, với số phiếu 50 - 44, dự luật cấp 852 tỉ USD cho quân đội Mỹ trong tài khóa 2026 không đạt đủ số phiếu cần thiết là 60 để được thông qua.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc, với không bên nào có động thái mới dù các cuộc bỏ phiếu được liên tục tổ chức nhằm đạt được một biện pháp cấp chi tiêu ngắn hạn để mở lại chính phủ. Việc trình một dự luật riêng lẻ cho ngân sách quốc phòng đánh dấu sự thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh chưa có giải pháp để mở cửa lại chính phủ.

Mỹ thiệt hại nặng ra sao vì chính phủ đóng cửa?

Do cần đến 60 phiếu để thông qua, đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế chắc chắn phải cần thêm phiếu từ đảng Dân chủ. Thế nhưng, để đổi lấy sự ủng hộ này, đảng Dân chủ yêu cầu đảng Cộng hòa phải gia hạn chương trình bảo hiểm y tế Obamacare sắp hết hạn.

Thủ lĩnh đa số tại Thượng viện John Thune chỉ trích các thành viên đảng Dân chủ đang "chơi trò chính trị". Còn Thủ lĩnh thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer khẳng định đảng Dân chủ không thể chỉ bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong khi còn nhiều thứ quan trọng khác đối với người Mỹ, như chăm sóc y tế, nhà ở.

Thủ lĩnh thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kiên trì bảo vệ quan điểm của đảng Dân chủ đối với vấn đề ngân sách ẢNH: REUTERS

Dù đảng Dân chủ vẫn đang bất đồng với đảng Cộng hòa về cách thức duy trì tài trợ chi tiêu ngắn hạn cho chính phủ, nhìn chung họ vẫn ủng hộ tiến trình thông thường liên quan đến ngân sách. Tuy nhiên, ông Schumer khẳng định lâu nay luôn thương thuyết theo hướng lưỡng đảng, nhưng đảng Cộng hòa hiện chỉ muốn hành động riêng.

Ông Thune cho hay các nghị sĩ muốn bổ sung những khoản cấp ngân sách cho Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh và Bộ Giáo dục. Cũng theo ông, một số dự luật cấp ngân sách khác có thể được gộp chung vào một gói tài trợ. Thế nhưng, điều này chỉ có thể thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của Thượng viện và không thể đưa ra vào thời điểm bỏ phiếu dự luật ngân sách quốc phòng.