Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng Cộng hòa đổi cách tiếp cận, nhưng vẫn thất bại

Thụy Miên
Thụy Miên
18/10/2025 05:43 GMT+7

Hôm qua (17.10, giờ VN), các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã chặn đứng dự luật cấp ngân sách quốc phòng cho Lầu Năm Góc, hóa giải nỗ lực mới của đảng Cộng hòa nhằm khởi động lại một số khoản chi tiêu trong lúc chính phủ đóng cửa. Theo Đài CBS News, với số phiếu 50 - 44, dự luật cấp 852 tỉ USD cho quân đội Mỹ trong tài khóa 2026 không đạt đủ số phiếu cần thiết là 60 để được thông qua.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc, với không bên nào có động thái mới dù các cuộc bỏ phiếu được liên tục tổ chức nhằm đạt được một biện pháp cấp chi tiêu ngắn hạn để mở lại chính phủ. Việc trình một dự luật riêng lẻ cho ngân sách quốc phòng đánh dấu sự thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh chưa có giải pháp để mở cửa lại chính phủ.

Mỹ thiệt hại nặng ra sao vì chính phủ đóng cửa?

Do cần đến 60 phiếu để thông qua, đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế chắc chắn phải cần thêm phiếu từ đảng Dân chủ. Thế nhưng, để đổi lấy sự ủng hộ này, đảng Dân chủ yêu cầu đảng Cộng hòa phải gia hạn chương trình bảo hiểm y tế Obamacare sắp hết hạn.

Thủ lĩnh đa số tại Thượng viện John Thune chỉ trích các thành viên đảng Dân chủ đang "chơi trò chính trị". Còn Thủ lĩnh thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer khẳng định đảng Dân chủ không thể chỉ bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong khi còn nhiều thứ quan trọng khác đối với người Mỹ, như chăm sóc y tế, nhà ở.

Đảng Cộng hòa đổi cách tiếp cận, nhưng vẫn thất bại - Ảnh 1.

Thủ lĩnh thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kiên trì bảo vệ quan điểm của đảng Dân chủ đối với vấn đề ngân sách

ẢNH: REUTERS

Dù đảng Dân chủ vẫn đang bất đồng với đảng Cộng hòa về cách thức duy trì tài trợ chi tiêu ngắn hạn cho chính phủ, nhìn chung họ vẫn ủng hộ tiến trình thông thường liên quan đến ngân sách. Tuy nhiên, ông Schumer khẳng định lâu nay luôn thương thuyết theo hướng lưỡng đảng, nhưng đảng Cộng hòa hiện chỉ muốn hành động riêng.

Ông Thune cho hay các nghị sĩ muốn bổ sung những khoản cấp ngân sách cho Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh và Bộ Giáo dục. Cũng theo ông, một số dự luật cấp ngân sách khác có thể được gộp chung vào một gói tài trợ. Thế nhưng, điều này chỉ có thể thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của Thượng viện và không thể đưa ra vào thời điểm bỏ phiếu dự luật ngân sách quốc phòng.

Tin liên quan

Đảng Cộng hòa khẩu chiến với ông Musk về siêu dự luật

Đảng Cộng hòa khẩu chiến với ông Musk về siêu dự luật

Bất mãn từ một số thành viên đảng Cộng hòa tại Mỹ với ông Elon Musk ngày càng tăng sau khi vị tỉ phú liên tục chỉ trích dự luật thuế.

Đảng Cộng hòa củng cố nguồn lực, ông Trump gặp khó pháp lý

Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đua nhau 'giành đất' trước bầu cử

Khám phá thêm chủ đề

đảng Cộng hòa Chuck Schumer Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ Ngân sách quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận