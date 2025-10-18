Lại sắp thượng đỉnh Mỹ - Nga để bàn về Ukraine

Trang Newsmax ngày 17.10 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ dần được giải quyết, dù ông nhận định 2 bên vẫn chưa sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình. Theo ông, tuy đã đạt được một số tiến triển, việc giải quyết vấn đề này khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của chính quyền Mỹ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục xúc tiến các nỗ lực nhằm hướng đến kết thúc cuộc xung đột.

Hai tổng thống sắp gặp nhau

Viết trên mạng xã hội Truth Social rạng sáng 17.10, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với nhà lãnh đạo Nga. "Tổng thống Putin và tôi đã đồng ý về việc gặp mặt tại thành phố Budapest (Hungary) để xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không", ông Trump viết.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Ông Trump nhấn mạnh tính cấp bách của việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, gọi đây là "sứ mệnh kiến tạo hòa bình khó khăn nhất" trong sự nghiệp của mình.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nói với Tổng thống Trump rằng quân đội Nga "hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược trên toàn tuyến giao tranh", theo TASS ngày 17.10. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga khẳng định cam kết của Moscow đối với việc "đạt được một giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình" cho cuộc xung đột. Ngoài ra, ông Putin nói với ông Trump rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ tổn hại tiến trình hòa bình và mối quan hệ Nga - Mỹ. Về phía Hungary, Thủ tướng Viktor Orban cho biết đất nước ông sẵn sàng đăng cai, và gọi hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Putin và ông Trump là "thông tin tuyệt vời cho những ai yêu hòa bình trên thế giới".

Ông Trump (phải) gặp ông Putin tại Alaska (Mỹ) ngày 15.8 ẢNH: REUTERS

Nỗ lực của ông Zelensky

Trước cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.10 đến Mỹ trong nỗ lực vận động thêm sự ủng hộ. Ông Zelensky hy vọng sẽ thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo trang Axios, ngay sau khi hạ cánh xuống Căn cứ không quân Andrews (bang Maryland, Mỹ), Tổng thống Ukraine và phái đoàn đã bất ngờ khi hay tin ông Trump sẽ gặp ông Putin tại Hungary, quốc gia ít thân thiện nhất với Ukraine trong Liên minh Châu Âu (EU).

Trong khi đó, ông Trump tỏ ra không chắc về việc Ukraine có thể nhận được Tomahawk, tên lửa có tầm bắn 1.600 km, khi nói rằng Mỹ không thể "làm cạn kiệt" kho dự trữ của chính mình. Tổng thống Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Nga "không thích điều đó" khi ông nêu khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine trong cuộc điện đàm giữa 2 người. Trả lời báo giới, Tổng thống Zelensky không đề cập phát biểu trên của ông Trump mà chỉ nói rằng tên lửa Tomahawk là yếu tố then chốt buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán. "Chúng ta có thể thấy rõ rằng Moscow đang vội vã nối lại đối thoại ngay khi nghe tin về tên lửa Tomahawk", ông Zelensky viết trên mạng X.

Theo trang web của Tổng thống Ukraine, sau khi đến Mỹ, ông Zelensky đã gặp đại diện các hãng sản xuất vũ khí lớn như Raytheon và Lockheed Martin. Ông Zelensky đã cảm ơn đại diện Raytheon, nhà sản xuất hệ thống tên lửa Patriot, và nhấn mạnh rằng những hệ thống đó đã giúp cứu mạng nhiều người Ukraine. Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về khả năng tăng cường năng lực phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine, cũng như triển vọng sản xuất chung.