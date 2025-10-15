Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ukraine tấn công đất Nga, gây thương vong ?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2025 04:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố hệ thống phòng không đã chặn và phá hủy 40 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 5 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen trong đêm 13.10 và rạng sáng 14.10, theo Hãng tin TASS.

Tỉnh trưởng Yevgeny Pervyshov của tỉnh Tambov thuộc Nga hôm qua thông báo một số ngôi nhà và xe hơi bị thiệt hại trong cuộc tấn công mới của Ukraine.

Ngoài ra, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik hôm qua nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào một số tỉnh thuộc Nga và khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát trong tuần qua đã khiến 21 dân thường thiệt mạng và 83 người bị thương. Ông Miroshnik còn cáo buộc rằng chỉ riêng trong tuần qua, lực lượng Ukraine đã bắn hơn 3.400 loạt đại bác vào lãnh thổ Nga. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Ukraine tấn công đất Nga, gây thương vong ? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine điều khiển UAV tác chiến

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13.10 cho hay ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C vào ngày 17.10, theo Reuters. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm vào ngày 11 và 12.10, giữa lúc có các cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kyiv. Tổng thống Trump cũng đã xác nhận sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 17.10, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, theo TASS.

Đồng minh ông Putin cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu cấp Tomahawk cho Ukraine

Trước khi hai ông Zelensky và Trump gặp nhau, một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu sẽ đến Mỹ. Ông Zelensky cho hay mục tiêu của phái đoàn Ukraine đến Mỹ lần này là đàm phán về việc mua thêm các hệ thống phòng không, cũng như Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), theo trang tin The Kyiv Independent.

Tin liên quan

UAV Nga tập kích tổ hợp pháo tự hành 6 triệu USD Ukraine

UAV Nga tập kích tổ hợp pháo tự hành 6 triệu USD Ukraine

Truyền thông Nga công bố video máy bay không người lái (UAV) Lancet của lực lượng Moscow đã triển khai tấn công tổ hợp pháo tự hành CAESAR của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.328: Nga cảnh báo hậu quả tồi tệ cho ông Trump

Ông Zelensky sắp gặp ông Trump, Ukraine có thể nhận tên lửa Tomahawk?

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga crimea UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận