Ukraine tấn công đất Nga, gây thương vong ?

Tỉnh trưởng Yevgeny Pervyshov của tỉnh Tambov thuộc Nga hôm qua thông báo một số ngôi nhà và xe hơi bị thiệt hại trong cuộc tấn công mới của Ukraine.

Ngoài ra, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik hôm qua nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào một số tỉnh thuộc Nga và khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát trong tuần qua đã khiến 21 dân thường thiệt mạng và 83 người bị thương. Ông Miroshnik còn cáo buộc rằng chỉ riêng trong tuần qua, lực lượng Ukraine đã bắn hơn 3.400 loạt đại bác vào lãnh thổ Nga. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Quân nhân Ukraine điều khiển UAV tác chiến Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13.10 cho hay ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C vào ngày 17.10, theo Reuters. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm vào ngày 11 và 12.10, giữa lúc có các cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kyiv. Tổng thống Trump cũng đã xác nhận sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 17.10, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, theo TASS.

Đồng minh ông Putin cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu cấp Tomahawk cho Ukraine

Trước khi hai ông Zelensky và Trump gặp nhau, một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu sẽ đến Mỹ. Ông Zelensky cho hay mục tiêu của phái đoàn Ukraine đến Mỹ lần này là đàm phán về việc mua thêm các hệ thống phòng không, cũng như Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), theo trang tin The Kyiv Independent.