Chiến sự Ukraine ngày 1.328: Nga cảnh báo hậu quả tồi tệ cho ông Trump

Kho dầu lớn nhất Crimea bị cháy

Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 13.10 xác nhận cơ quan này đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công kho dầu lớn nhất của Nga tại thành phố Feodosia ở bán đảo Crimea vào rạng sáng, gây ra vụ cháy lớn.

Nguồn tin nói với The Kyiv Independent rằng các UAV rơi trúng ít nhất 5 bể chứa dầu và gây ra đám cháy lớn tại cơ sở. Một trạm biến áp trong thành phố và một cơ sở khác tại thành phố Simferopol cũng bị đánh trúng.

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Ukraine xác nhận vụ tấn công đã xảy ra.

Vụ cháy kho dầu tại thành phố Feodosia trên bán đảo Crimea rạng sáng 13.10 ẢNH: SBU

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn 103 UAV vào lúc rạng sáng, gồm 40 chiếc trên bầu trời Crimea, nơi mà Moscow tuyên bố sáp nhập từ năm 2014.

Theo The Kyiv Independent, kho dầu tại Feodosia là cơ sở đa chức năng, được sử dụng cho việc chuyển dầu và các sản phẩm dầu giữa tàu lửa, tàu biển và xe bồn. Đây là cơ sở trữ dầu lớn nhất tại Crimea, có thể trữ 250.000 tấn nhiên liệu.

Ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại Feodosia cho biết đã xảy ra vụ cháy tại cơ sở dầu mỏ sau vụ tấn công UAV và tính đến nay chưa có ai bị thương, theo TASS.

Đợt tấn công rạng sáng 13.10 gây thiệt hại tại một số địa phương khác trên lãnh thổ Nga và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Mỹ dọa chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu Nga không chấm dứt chiến sự

Nga cảnh báo ông Trump về Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.10 nói có thể cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt cuộc xung đột. Ông Trump cho biết đã thảo luận việc này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm trong ngày 11 và 12.10, theo Reuters.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, xa hơn nhiều so với các loại vũ khí mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine từ đầu xung đột.

Tổng thống Putin trước đó cho rằng Ukraine không thể sử dụng tên lửa này nếu không có sự can thiệp của quân nhân Mỹ, cảnh báo rằng việc cung cấp có thể kích hoạt giai đoạn leo thang mới.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk ẢNH: REUTERS

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 13.10 viết trên mạng xã hội rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể gây hậu quả tồi tệ cho tất cả mọi người, đặc biệt là ông Trump.

Ông Medvedev nói không thể phân biệt tên lửa Tomahawk mang theo đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thường sau khi nó được phóng đi. "Người ta chỉ có thể hy vọng rằng đây chỉ là một lời đe dọa suông nữa, như việc điều tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga", ông Medvedev viết, ám chỉ tuyên bố hồi tháng 8 của ông Trump rằng đã điều 2 tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga sau những bình luận gây hấn từ ông Medvedev.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cùng ngày 13.10 lặp lại quan điểm của Tổng thống Putin rằng cần có sự can thiệp của quân nhân Mỹ để phóng tên lửa Tomahawk. "Bất kỳ chuyên gia nào theo dõi vấn đề này cũng hiểu rõ chuyện đó", ông Peskov nói.

Ông Putin thừa nhận tên lửa Nga bắn UAV Ukraine đã làm rơi máy bay Azerbaijan

Sau Gaza, đến Ukraine

Phát biểu tại quốc hội Israel ngày 13.10, Tổng thống Trump nói sẽ chuyển sự tập trung vào việc giải quyết xung đột tại Ukraine sau khi làm trung gian cho thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, theo Independent.

"Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể đạt thỏa thuận hòa bình với Iran nhưng trước tiên, chúng tôi phải xong việc với Nga đã", ông Trump phát biểu và hướng sang Đặc phái viên Steve Witkoff, nói "đã đến lúc để tập trung vào Nga".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại quốc hội Israel ngày 13.10 sau khi làm trung gian cho thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn giữa Israel và Hamas ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày hối thúc ông Trump gây sức ép để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. "Chúng tôi mong Tổng thống Mỹ giờ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của ông ấy đối với các bên liên quan tại Trung Đông để làm việc với chúng tôi về chính quyền Nga", ông Merz nói tại Ai Cập, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông trong ngày, AFP đưa tin.

Tổng thống Zelensky của Ukraine cùng ngày cho rằng lệnh ngừng bắn phi thường tại Gaza mang lại hy vọng cho việc chấm dứt chiến sự tại nước ông.

Trong ngày 13.10, văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo một phái đoàn do Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu đang đến Washington D.C để đối thoại quốc phòng và năng lượng với các quan chức Mỹ.

Một số thông tin được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông Trump dự kiến gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17.10.