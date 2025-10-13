Chiến sự Ukraine ngày 1.327: Nga cảnh báo xung đột leo thang

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 103 trong số 118 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào các khu vực của Ukraine trong đêm 11.10 và rạng sáng 12.10, theo trang tin The Kyiv Independent.

Nga còn phóng một tên lửa Kh-31 trong đêm, theo Không quân Ukraine. Lực lượng này khẳng định tên lửa và 15 UAV của Nga đã tấn công 10 địa điểm khác nhau.

Quân nhân Ukraine khai hỏa Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) về phía binh sĩ Nga, gần tiền tuyến ở khu vực Donetsk (Ukraine) ngày 9.10 Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 12.10 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 7 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương trong 24 giờ.

Trong đó, Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine cáo buộc cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trong tỉnh, khiến một người bị thương.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, quân đội Nga cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt tại các tỉnh Chernihiv và Donetsk trong đêm.

Sau đó, Tỉnh trưởng Mykola Kalashnyk của tỉnh Kyiv báo cáo rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã đánh trúng một trạm biến áp gần Boryspil, khiến hai nhân viên của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, bị thương. Cuộc tấn công đã gây mất điện cục bộ tại ba khu dân cư, khiến khoảng 10.000 ngôi nhà bị mất điện.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.10 tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn là một phần của tổ hợp công nghiệp-quân sự của nước này, theo Hãng thông tấn RIA.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.460 quân nhân trong 24 giờ do các hoạt động của các nhóm tác chiến thuộc Nga, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 9 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất), một tên lửa Neptune tầm xa và 72 UAV của Ukraine trong 24 giờ.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Nga phóng hơn 3.100 UAV vào Ukraine trong một tuần?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.10 cáo buộc quân đội Nga đã phóng hơn 3.100 UAV, khoảng 1.360 quả bom lượn và 92 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công khi sự chú ý của toàn cầu chuyển sang Trung Đông, nơi Israel và Hamas hôm 9.10 đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian.

"Đó chính xác là lý do tại sao không thể cho phép giảm bớt áp lực. Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hành động chung chống lại những bên mua dầu của Nga, những bên tài trợ cho cuộc chiến này, đều phải được đưa ra thảo luận", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trung tâm mua sắm Sigma tại Donetsk, thành phố do Nga kiểm soát ở Ukraine, bốc cháy sau khi bị quân đội Ukraine tấn công ngày 11.10

Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Zelensky đã cảnh báo rằng người dân Nga sẽ phải chịu cảnh mất điện nếu Moscow cố gắng gây ra tình trạng như thế cho Ukraine. Một cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng tại thành phố Belgorod của Nga vào ngày 5.10, khiến gần 40.000 cư dân không có điện, theo Reuters.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, tấn công ít nhất 16 trong số 38 cơ sở của Nga kể từ tháng 8.2025, theo tờ Financial Times.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới của ông Zelensky.

Xung đột bước vào thời điểm đầy kịch tính?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12.10 cho hay Nga vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước vào thời điểm đầy kịch tính với sự leo thang từ tất cả các bên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.10 cho hay trước khi đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với loại tên lửa này vì ông không muốn leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là Ukraine có thể sử dụng loại tên lửa này cho các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.

"Vấn đề về tên lửa Tomahawk đang gây quan ngại cực độ. Đây thực sự là một thời điểm rất kịch tính khi căng thẳng đang leo thang từ mọi phía", phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nói với phóng viên truyền hình nhà nước Nga Pavel Zarubin.

Ông Peskov nói rằng nếu tên lửa Tomahawk được phóng vào Nga, Moscow sẽ phải tính đến việc một số phiên bản của loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân. Theo Cơ quan Khảo cứu quốc hội Mỹ, một số biến thể Tomahawk đã ngừng sử dụng có thể mang đầu đạn hạt nhân.

"Hãy tưởng tượng: một tên lửa tầm xa được phóng đi và đang bay, và chúng ta biết rằng nó có thể mang đầu đạn hạt nhân. Liên bang Nga nên nghĩ gì? Nga nên phản ứng như thế nào? Các chuyên gia quân sự ở nước ngoài nên hiểu điều này", ông Peskov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này đã phát biểu rằng không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ, nên bất kỳ việc cung cấp tên lửa nào như thế cho Ukraine sẽ kích hoạt một "giai đoạn leo thang mới về chất".

Tờ Financial Times hôm 12.10 đưa tin Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng của Nga trong nhiều tháng. Cũng theo Financial Times, tình báo Mỹ đã giúp Kyiv định hình kế hoạch đường bay, độ cao, thời gian và quyết định nhiệm vụ, cho phép các máy bay không người lái tấn công một chiều tầm xa của Ukraine tránh được hệ thống phòng không của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.10 viết trên mạng xã hội X rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Trump lần thứ hai trong hai ngày, thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không và năng lực tấn công tầm xa của Kyiv, theo Reuters. "Chúng tôi cũng đã thảo luận nhiều chi tiết liên quan lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Trump nắm rõ mọi diễn biến. Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục đối thoại, và các đội ngũ của chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị", ông Zelensky phát biểu trên X.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của ông Peskov cũng như thông tin từ Financial Times.

