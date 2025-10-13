Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ có thể chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu Nga không chấm dứt chiến sự

Thụy Miên
Thụy Miên
13/10/2025 07:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho quân đội Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Mỹ sẽ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu Nga không chấm dứt chiến sự- Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk

ảnh: reuters

Trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 12.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về yêu cầu của Kyiv liên quan đến vũ khí, bao gồm tên lửa Tomahawk. Cả hai nhà lãnh đạo đã điện đàm liên tiếp trong hai ngày 11-12.10, theo Reuters hôm nay 13.10.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, đủ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và đặt thủ đô Moscow vào tầm ngắm nếu khai hỏa từ Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần phản đối việc chuyển giao dòng vũ khí này cho Ukraine, và bản thân ông Trump cũng thừa nhận "đây sẽ là một bước leo thang mới" nếu Tomahawk được đưa vào sử dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết nếu được triển khai, Mỹ sẽ không trực tiếp bán tên lửa trên cho Ukraine mà sẽ chuyển cho các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bên có thể cung cấp cho Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng nói với các nhà báo: "Vâng, tôi có lẽ sẽ nói với ông ấy (Tổng thống Putin), rằng nếu chiến sự không chấm dứt, chúng tôi có thể làm điều đó".

Phát biểu trên Đài Fox News hôm 12.10, tức sau cuộc điện đàm hôm 11.10 với ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định Kyiv sẽ chỉ sử dụng Tomahawk cho mục tiêu quân sự, và sẽ không tấn công dân thường ở Nga trong trường hợp được Mỹ cung cấp dòng tên lửa này.

Nga chưa bình luận về các phát biểu mới nhất trên. Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng hoàn toàn không thể triển khai tên lửa Tomahawk nếu thiếu nhân sự từ Mỹ, và vì thế bất kỳ quyết định cung cấp dòng vũ khí này cho Ukraine đại diện cho "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới".

Tin liên quan

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Một báo cáo mới công bố đã phơi bày thực trạng hiện tại trên đường đua vũ khí bội siêu thanh của thế giới, theo đó Mỹ đang bị tụt lại đằng sau Nga lẫn Trung Quốc.

Tàu ngầm hạt nhân tối tân nhất của Mỹ hoàn tất thử nghiệm

Lầu Năm Góc bật đèn xanh cho dòng tiêm kích kế tiếp của Hải quân Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

tên lửa Tomahawk Tổng thống Trump UKRAINE Tổng thống Putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận