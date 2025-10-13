Mỹ có thể chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu Nga không chấm dứt chiến sự

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk ảnh: reuters

Trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 12.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về yêu cầu của Kyiv liên quan đến vũ khí, bao gồm tên lửa Tomahawk. Cả hai nhà lãnh đạo đã điện đàm liên tiếp trong hai ngày 11-12.10, theo Reuters hôm nay 13.10.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, đủ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và đặt thủ đô Moscow vào tầm ngắm nếu khai hỏa từ Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần phản đối việc chuyển giao dòng vũ khí này cho Ukraine, và bản thân ông Trump cũng thừa nhận "đây sẽ là một bước leo thang mới" nếu Tomahawk được đưa vào sử dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết nếu được triển khai, Mỹ sẽ không trực tiếp bán tên lửa trên cho Ukraine mà sẽ chuyển cho các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bên có thể cung cấp cho Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng nói với các nhà báo: "Vâng, tôi có lẽ sẽ nói với ông ấy (Tổng thống Putin), rằng nếu chiến sự không chấm dứt, chúng tôi có thể làm điều đó".

Phát biểu trên Đài Fox News hôm 12.10, tức sau cuộc điện đàm hôm 11.10 với ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định Kyiv sẽ chỉ sử dụng Tomahawk cho mục tiêu quân sự, và sẽ không tấn công dân thường ở Nga trong trường hợp được Mỹ cung cấp dòng tên lửa này.

Nga chưa bình luận về các phát biểu mới nhất trên. Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng hoàn toàn không thể triển khai tên lửa Tomahawk nếu thiếu nhân sự từ Mỹ, và vì thế bất kỳ quyết định cung cấp dòng vũ khí này cho Ukraine đại diện cho "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới".