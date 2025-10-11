Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Thụy Miên
Thụy Miên
11/10/2025 13:00 GMT+7

Một báo cáo mới công bố đã phơi bày thực trạng hiện tại trên đường đua vũ khí bội siêu thanh của thế giới, theo đó Mỹ đang bị tụt lại đằng sau Nga lẫn Trung Quốc.

Sự chậm chạp trong việc phát triển vũ khí bội siêu thanhMỹ, cùng với các nỗ lực của Nga và Trung Quốc, đang tạo ra cái gọi là "sự bất đối xứng trên chiến trường", theo Axios trích dẫn báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương (trụ sở Washington D.C).

Báo cáo đã phơi bày khoảng cách nghiêm trọng trong năng lực quân sự của Mỹ, khi Nga đã sử dụng thực tế tên lửa bội siêu thanh ở Ukraine còn Trung Quốc cũng đang nhanh chóng phát triển kho vũ khí của họ.

Vũ khí bội siêu thanh Mỹ tụt lại sau Nga, Trung Quốc

Cuộc phân tích do nhóm gồm các cựu quan chức quân sự và hạt nhân kỳ cựu của Mỹ thực hiện thúc giục Washington phải tăng tốc quá trình triển khai và cải tổ sản xuất để thu hẹp khoảng cách trên.

Báo cáo tiến hành phân tích tên lửa Kinzhal, đã được Nga triển khai ở Ukraine, cùng với các hệ thống Tsirkon và Avangard. Các nhà nghiên cứu cũng thẩm định năng lực tên lửa của Trung Quốc, bao gồm DF-17 và DF-26.

- Ảnh 1.

Tên lửa bội siêu thanh Nga gắn bên dưới tiêm kích của nước này

ảnh: csis

Nga ước tính sản xuất được gần 2.500 tên lửa chính xác cao trong năm 2025, bao gồm các dòng tên lửa hành trình, đạn đạo và bội siêu thanh, theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR).

Về phần mình, Mỹ đang phát triển một số loại vũ khí bội siêu thanh, bao gồm vũ khí bội siêu thanh tầm xa, vũ khíi tấn công chớp nhoáng thông thường, vũ khí phản ứng nhanh từ trên không và tên lửa hành trình tấn công bội siêu thanh.

- Ảnh 2.

Tên lửa đối hạm bội siêu thanh YJ-19 trong cuộc duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc) hôm 3.9

ảnh: ap

Vũ khí bội siêu thanh có năng lực di chuyển với tốc độ vượt Mach 5 (trên 6.200 km/giờ), cho phép tấn công tầm xa tính bằng giây, từ đó vô hiệu hóa các hệ thống đánh chặn truyền thống.

Các hệ thống phòng không, bao gồm vũ khí đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối và hệ thống Patriot, có thể bị lấn át nếu đối phương phóng hàng loạt tên lửa bội siêu thanh. Và việc tái bổ sung những hệ thống này là vô cùng tốn kém.

Báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát triển các chương trình quốc phòng với chi phí đắt đỏ, như lá chắn tên lửa trị giá 175 tỉ USD tên gọi "Vòm Vàng".

Israel tố Iran phát triển tên lửa có thể bắn đến sân golf của ông Trump


