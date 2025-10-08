Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Lầu Năm Góc bật đèn xanh cho dòng tiêm kích kế tiếp của Hải quân Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
08/10/2025 07:06 GMT+7

Sau nhiều tháng trì hoãn, Lầu Năm Góc sớm nhất là trong tuần này sẽ chọn ra nhà thầu thiết kế và chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ kế tiếp triển khai trên các hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ.

Lầu Năm Góc bật đèn xanh cho dòng tiêm kích kế tiếp của Hải quân Mỹ- Ảnh 1.

Kết xuất đồ họa dòng tiêm kích F/A-XX của nhà thầu Northrop Grumman

ảnh: Northrop Grumman

Vòng cuối đang diễn ra giữa Boeing và Northrop Grumman, hai nhà thầu đang cạnh tranh để được chọn sản xuất dòng tiêm kích có tên F/A-XX. Đây là tiêm kích sẽ được triển khai cho tàu sân bay Mỹ, thay thế các phi đội F/A-18E/F Super Hornet vốn được sử dụng từ thập niên 1990.

Reuters hôm nay 8.10 dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 3.10 quyết định xúc tiến việc chọn nhà thầu, và kết quả sẽ được công bố sớm nhất là trong tuần này.

Sự trì hoãn làm chậm tiến độ của chương trình F/A-XX đã nêu bật những câu hỏi lớn hơn về tương lai của không lực hải quân và vai trò của tàu sân bay.

Lầu Năm Góc bật đèn xanh cho dòng tiêm kích kế tiếp của Hải quân Mỹ- Ảnh 2.

Kết xuất đồ họa dòng tiêm kích F/A-XX của nhà thầu Boeing

ảnh: Boeing

Việc chương trình bị trì hoãn hoặc lâm vào tình trạng thiếu ngân sách có thể đẩy Hải quân Mỹ đến tình trạng không có tiêm kích hiện đại để hoạt động trên các tàu sân bay trong thập niên 2030 và xa hơn. Viễn cảnh này có thể làm suy yếu năng lực triển khai sức mạnh toàn cầu của các hạm đội Mỹ.

F/A-XX dự kiến được trang bị năng lực tàng hình tiên tiến, cải thiện tầm bay và khả năng tích hợp với máy bay chiến đấu không người lái và các hệ thống phòng không trên tàu sân bay.

Reuters dẫn lời nhà phân tích Roman Schweizer của hãng TD Cowen (Mỹ) nhận định Trung Quốc vô cùng tham vọng trong cuộc chạy đua phát triển nguyên mẫu thế hệ tiêm kích thứ sáu và đưa vào biên chế các chiến đấu cơ, máy bay ném bom thế hệ thứ năm. Vì thế, việc chọn ra nhà thầu cho F/A-XX là quyết định quan trọng cho thấy Mỹ không bị thụt lùi đằng sau.

Pakistan khen vũ khí Trung Quốc thể hiện 'xuất sắc' trước Ấn Độ

