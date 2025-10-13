Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga - Ukraine dồn dập không kích cơ sở năng lượng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/10/2025 04:36 GMT+7

Các cuộc không kích của Ukraine vào cuối tuần qua đã nhằm vào nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, với những thông tin tiết lộ Mỹ đã "chỉ điểm" cho lực lượng Kyiv thông qua mạng lưới tình báo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố tấn công hạ tầng giao thông và năng lượng được quân đội Kyiv sử dụng.

Nga cũng thông tin về việc những mảnh vỡ tên lửa Ukraine bị đánh chặn đã rơi xuống tỉnh Belgorod gây hỏa hoạn ngày 11.10. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram nêu rằng có khả năng xảy ra mất điện luân phiên sau vụ tấn công của Ukraine. Một số nhân chứng cho biết nhà máy điện ở Belgorod đã bị đánh trúng. 

Ở chiều ngược lại, quan chức Ukraine cáo buộc đợt tấn công của Nga đã làm mất điện tại tỉnh Donetsk dù không nêu rõ toàn tỉnh bị mất điện hay chỉ ảnh hưởng cục bộ.

Nga - Ukraine dồn dập không kích cơ sở năng lượng- Ảnh 1.

Người dân tại Kyiv ngày 10.10 sửa máy phát điện

ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine thời gian qua đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau. Báo Ukrainska Pravda dẫn lời nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashnafta-UNPZ tại TP.Ufa, CH Bashkortostan thuộc Nga trong ngày 11.10. Kyiv và Moscow không bình luận về các tuyên bố của đối phương đề cập diễn biến giao tranh.

Báo Financial Times ngày 12.10 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ tình báo Mỹ những tháng qua đã hỗ trợ Kyiv thực hiện các vụ tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng Nga. Một quan chức Mỹ nói Kyiv chọn mục tiêu tấn công và Washington cung cấp tình báo cũng như tham gia triển khai kế hoạch. 

Chính quyền Mỹ, Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong ngày 11.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có "cuộc điện đàm tích cực và hiệu quả" với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, liên quan việc Nga tăng cường tấn công cơ sở năng lượng Ukraine và các giải pháp để Kyiv đối phó. 

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.322: Nga - Ukraine 'đối công' kịch liệt

Chiến sự Ukraine ngày 1.322: Nga - Ukraine 'đối công' kịch liệt

Nga và Ukraine tiến hành các đợt tấn công qua lại bằng hàng trăm máy bay không người lái (UAV), trong khi một nhà máy điện hạt nhân tại Nga cũng thông báo bị ảnh hưởng.

Loạt diễn biến mới trong xung đột Nga - Ukraine

Cuba bác bỏ cáo buộc dính vào xung đột Nga-Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

Nga - Ukraine nga Donald Trump UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận