Nga - Ukraine dồn dập không kích cơ sở năng lượng

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố tấn công hạ tầng giao thông và năng lượng được quân đội Kyiv sử dụng.



Nga cũng thông tin về việc những mảnh vỡ tên lửa Ukraine bị đánh chặn đã rơi xuống tỉnh Belgorod gây hỏa hoạn ngày 11.10. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram nêu rằng có khả năng xảy ra mất điện luân phiên sau vụ tấn công của Ukraine. Một số nhân chứng cho biết nhà máy điện ở Belgorod đã bị đánh trúng.

Ở chiều ngược lại, quan chức Ukraine cáo buộc đợt tấn công của Nga đã làm mất điện tại tỉnh Donetsk dù không nêu rõ toàn tỉnh bị mất điện hay chỉ ảnh hưởng cục bộ.

Người dân tại Kyiv ngày 10.10 sửa máy phát điện ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine thời gian qua đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau. Báo Ukrainska Pravda dẫn lời nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashnafta-UNPZ tại TP.Ufa, CH Bashkortostan thuộc Nga trong ngày 11.10. Kyiv và Moscow không bình luận về các tuyên bố của đối phương đề cập diễn biến giao tranh.

Báo Financial Times ngày 12.10 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ tình báo Mỹ những tháng qua đã hỗ trợ Kyiv thực hiện các vụ tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng Nga. Một quan chức Mỹ nói Kyiv chọn mục tiêu tấn công và Washington cung cấp tình báo cũng như tham gia triển khai kế hoạch.

Chính quyền Mỹ, Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong ngày 11.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có "cuộc điện đàm tích cực và hiệu quả" với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, liên quan việc Nga tăng cường tấn công cơ sở năng lượng Ukraine và các giải pháp để Kyiv đối phó.