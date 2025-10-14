Hiệu quả tên lửa Patriot của Ukraine ‘giảm còn 6%’ trước đòn tập kích Nga

Tướng Ihor Romanenko, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang ngày càng tỏ ra kém hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Các tổ hợp tên lửa Patriot đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine vào tháng 4.2023 và do một số quốc gia NATO, bao gồm Mỹ, Đức và Hà Lan, cung cấp.

Vị trung tướng hồi hưu này cho biết Kyiv “không có nhiều tổ hợp Patriot” và hiệu quả của những tổ hợp này đã “giảm từ 42% xuống chỉ còn 6%” trong thời gian gần đây.

Ông Romanenko cho rằng sự thay đổi này là do quân đội Nga đã nâng cấp phần mềm cho tên lửa Iskander, được cho là đã giúp tên lửa này tăng tốc độ và khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu.

Tuần trước, tờ Financial Times, trích dẫn các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên, cũng đưa ra thông tin tương tự. Theo đó, các tên lửa của Nga hiện có khả năng bay theo quỹ đạo bình thường trước khi bất ngờ đổi hướng bổ nhào xuống mục tiêu, hoặc thực hiện các động tác “làm nhiễu và tránh né” các tên lửa đánh chặn Patriot.

Hệ thống phòng không Patriot được chụp tại Đức ẢNH: GETTY IMAGES

Theo bài báo, Moscow có thể đã nâng cấp hệ thống di động Iskander-M và tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.

Financial Times cho biết thêm rằng một cựu quan chức Ukraine đã mô tả khả năng cơ động được cải thiện của tên lửa Nga là một “bước ngoặt”. Tờ báo này trích dẫn dữ liệu do Không quân Ukraine công bố cho thấy tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga đã được cải thiện trong mùa hè, đạt 37% vào tháng 8, nhưng sau đó giảm xuống chỉ còn 6% vào tháng 9.

Từ tháng 5, phát ngôn viên không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết quỹ đạo đạn đạo của tên lửa Iskander-M đã được “cải thiện và hiện đại hóa”.

Điện Kremlin luôn khẳng định rằng không có khoản viện trợ quân sự nào của phương Tây cho Ukraine có thể thay đổi tiến trình xung đột, và chỉ làm kéo dài cuộc chiến một cách không cần thiết.

Ngày 10.11, quân đội Nga báo cáo đã phát động một “cuộc tấn công lớn” vào tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công này là để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào các cơ sở năng lượng.

Theo truyền thông địa phương và các quan chức, các cuộc không kích đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Kyiv. Tình trạng mất điện cũng được báo cáo ở một số khu vực khác trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng thời tiết mưa và sương mù đã ngăn cản hệ thống phòng không Ukraine hoạt động tối ưu.