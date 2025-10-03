Phương Tây bàn chuyện giúp sức Ukraine

Mỹ còn đề nghị các thành viên khác trong NATO hỗ trợ tương tự. Phản ứng về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và các thành viên NATO vốn đã cung cấp thông tin tình báo thường xuyên cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông cho biết Nga sẽ "phản ứng thích đáng" với khả năng tên lửa Tomahawk được chuyển giao cho Ukraine.

Ông Trump đồng ý hỗ trợ tình báo để Ukraine đánh hạ tầng năng lượng Nga?

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kêu gọi tăng cường hỗ trợ, khi lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) họp tại Copenhagen (Đan Mạch) từ ngày 1 - 2.10. Một trong các vấn đề được thảo luận là đề xuất đưa tài sản của Nga bị phong tỏa vào khoản vay mới trị giá 140 tỉ USD cho Ukraine. Các bên cũng thảo luận việc xây "bức tường" chống UAV Nga. Điện Kremlin tuyên bố việc tịch thu tài sản Nga sẽ không diễn ra mà không có sự đáp trả của nước này, theo Hãng tin RIA.

Liên quan chiến sự, trang The Kyiv Independent ngày 2.10 đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại Ukraine do Nga tấn công trong vòng 24 giờ trước đó. Không quân Ukraine cho hay Nga phóng 86 UAV tấn công và mồi nhử, trong đó có 31 chiếc đánh trúng 6 địa điểm.

Ông Zelensky (giữa) dự hội nghị tại Đan Mạch ngày 2.10 Ảnh: AFP

Nga chưa bình luận về thông tin trên. TASS cùng ngày dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 85 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky ngày 2.10 cáo buộc Nga cố ý tấn công nhằm cắt nguồn điện tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hiện đã ngừng hoạt động. Ông Alexander Uvarov, lãnh đạo Trung tâm phân tích Atominfo (Nga), cho rằng Ukraine tung tin trên nhằm làm phân tán sự chú ý đối với sự cố mất điện tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào cuối tháng trước. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về sự cố này.