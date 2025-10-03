Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phương Tây bàn chuyện giúp sức Ukraine

Khánh An
Khánh An
03/10/2025 04:43 GMT+7

Reuters ngày 2.10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay nước này sẽ cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga, trong lúc cân nhắc gửi tên lửa để Ukraine tấn công.

Mỹ còn đề nghị các thành viên khác trong NATO hỗ trợ tương tự. Phản ứng về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và các thành viên NATO vốn đã cung cấp thông tin tình báo thường xuyên cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông cho biết Nga sẽ "phản ứng thích đáng" với khả năng tên lửa Tomahawk được chuyển giao cho Ukraine.

Ông Trump đồng ý hỗ trợ tình báo để Ukraine đánh hạ tầng năng lượng Nga?

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kêu gọi tăng cường hỗ trợ, khi lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) họp tại Copenhagen (Đan Mạch) từ ngày 1 - 2.10. Một trong các vấn đề được thảo luận là đề xuất đưa tài sản của Nga bị phong tỏa vào khoản vay mới trị giá 140 tỉ USD cho Ukraine. Các bên cũng thảo luận việc xây "bức tường" chống UAV Nga. Điện Kremlin tuyên bố việc tịch thu tài sản Nga sẽ không diễn ra mà không có sự đáp trả của nước này, theo Hãng tin RIA.

Liên quan chiến sự, trang The Kyiv Independent ngày 2.10 đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại Ukraine do Nga tấn công trong vòng 24 giờ trước đó. Không quân Ukraine cho hay Nga phóng 86 UAV tấn công và mồi nhử, trong đó có 31 chiếc đánh trúng 6 địa điểm.

Phương Tây bàn chuyện giúp sức Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelensky (giữa) dự hội nghị tại Đan Mạch ngày 2.10

Ảnh: AFP

Nga chưa bình luận về thông tin trên. TASS cùng ngày dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 85 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga. 

Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky ngày 2.10 cáo buộc Nga cố ý tấn công nhằm cắt nguồn điện tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hiện đã ngừng hoạt động. Ông Alexander Uvarov, lãnh đạo Trung tâm phân tích Atominfo (Nga), cho rằng Ukraine tung tin trên nhằm làm phân tán sự chú ý đối với sự cố mất điện tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào cuối tháng trước. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về sự cố này.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.315: Nga tấn công Kharkiv, tiến lên ở Donetsk

Chiến sự Ukraine ngày 1.315: Nga tấn công Kharkiv, tiến lên ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này giành quyền kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở Donetsk và gây tổn thất cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, trong khi Ukraine ghi nhận các máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công tại Kharkiv.

Chiến sự Ukraine ngày 1.316: Ukraine tấn công 4 tỉnh, Nga giảm tốc độ tiến quân?

Rộ tin Mỹ sẽ hỗ trợ tình báo để Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE NATO UAV nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận