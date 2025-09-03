Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhận Huân chương Hữu nghị Việt Nam trao tặng

Đình Huy
Đình Huy
03/09/2025 11:29 GMT+7

Ngày 3.9, tại Hà Nội, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 8.

Tại đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã cảm ơn thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và đoàn sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhận Huân chương Hữu nghị Việt Nam trao tặng- Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sự hiện diện của đoàn cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, nhân dân, quân đội Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục là minh chứng rõ nét quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội. Qua đó, góp phần gắn kết hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Nga.

Ông cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

"Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng về hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024 - 2027", thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

Thời gian tới, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan của hai bên tích cực triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhận Huân chương Hữu nghị Việt Nam trao tặng- Ảnh 2.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi đối thoại, thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ông bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xây dựng tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự quốc gia.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin khẳng định mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa Nga và Việt Nam được trải dài qua thời gian trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Ông tin tưởng, đối thoại lần này sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhận Huân chương Hữu nghị Việt Nam trao tặng- Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị tặng thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin

ẢNH: ĐÌNH HUY

Kết thúc đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị tặng thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin do đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

