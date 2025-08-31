Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Quân đội Nga, Lào và Campuchia thăm khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
31/08/2025 13:59 GMT+7

Sáng nay, đoàn quân đội Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu binh A80 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan vũ khí, khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước (xã Đông Anh, Hà Nội).

Sáng 31.8, các đoàn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn di chuyển sang Triển lãm thành tựu đất nước thăm các khí tài tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng.

Đoàn quân nhân Nga, Lào và Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: VIỆT TRUNG

Tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, cả 3 đoàn quân nhân Nga, Lào và Campuchia đều được giới thiệu về những vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam như tên lửa Scud-B, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, tên lửa S-125-VT...

Đoàn quân đội Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80) gồm 33 quân nhân. Đoàn tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 20.8. Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, khối trưởng, là người từng có vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9.5.1945 - 9.5.2025) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga), nơi lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam góp mặt.

Đoàn quân đội Nga chụp ảnh tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây là các quân nhân thuộc biên chế của Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky, một đơn vị đặc biệt có lịch sử truyền thống gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân đội Nga. Trung đoàn đảm nhiệm các nhiệm vụ nghi lễ, tổ chức đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Trong khi đó, đoàn Quân đội nhân dân Lào tới Việt Nam ngày 16.8 qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) và cơ động ra Hà Nội. Đoàn gồm 120 quân nhân, trong đó có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, 49 quân nhân trong khối tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân, đến Việt Nam ngày 15.8 qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó cơ động tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để di chuyển ra Hà Nội.

Cùng với sự góp mặt của đoàn Quân đội nhân dân Lào, sự hiện diện của đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tại lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung, son sắt giữa 3 nước Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập và xây dựng Tổ quốc của mỗi nước.

Các quân nhân Nga đi qua khu vực tên lửa S-125-VT

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đoàn đi qua khu vực trưng bày những tên lửa mà tiêm kích Su30-MK2 sử dụng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cán bộ dẫn đoàn giới thiệu khu vực trung bày vũ khí, khí tài của Việt Nam cho đoàn quân đội Nga

ẢNH: ĐÌNH HUY

Các chiến sĩ tham quan các khí tài khác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân Việt Nam hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ nước Nga

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đoàn quân đội Lào tham quan khí tài của Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đoàn quân đội Campuchia tham quan khí tài của Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhìn lại tổng duyệt A80: Nghe tiếng động cơ khối khí tài quân sự hòa nhịp hò reo


Xem thêm bình luận