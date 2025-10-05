Nga cải tiến tên lửa ra sao để vượt 'lá chắn' phòng không Patriot?

Các trận tập kích đường không trong những tháng qua cho thấy Nga đã có thể cải tiến tên lửa để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Thông tin này được báo Financial Times công bố, dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây.

Vụ không kích các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào mùa hè năm 2025 là một ví dụ điển hình về việc Nga đang cải tiến tên lửa đạn đạo để đối phó hiệu quả hơn với các tổ hợp Patriot của Mỹ.

Theo đó, Nga có thể đã cải tiến tổ hợp Iskander-M, phóng tên lửa với tầm bắn ước tính lên tới 500 km, cũng như tên lửa Kinzhal phóng từ trên không có thể bay xa tới 480 km. Các tên lửa hiện đang đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng đột ngột rồi lao xuống hoặc thực hiện các động tác đánh lạc hướng và tránh né các tên lửa đánh chặn Patriot.

Đồng thời, Kyiv cũng đang phải đối mặt với việc Mỹ chậm cung cấp tên lửa phòng không.

Tờ Financial Times phân tích các báo cáo của không quân Ukraine về phòng không cho thấy tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo đã được cải thiện trong mùa hè, đạt 37% vào tháng 8, nhưng giảm xuống còn 6% vào tháng 9 mặc dù Nga phóng ít tên lửa hơn.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2015 ở Kubinka, ngoại ô Moscow (Nga), ngày 17.6.2015

Theo các quan chức Ukraine, ít nhất 4 nhà máy sản xuất UAV và xung quanh Kyiv đã bị tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọng vào mùa hè năm 2025. Trong số đó có nhà máy sản xuất UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị tên lửa Nga tấn công vào ngày 28.8.

Patriot là loại vũ khí duy nhất của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga. Các tổ hợp tên lửa kém tinh vi hơn có thể bắn hạ các loại tên lửa hành trình của quân đội Nga, nhưng các quan chức thừa nhận các cải tiến cũng đã khiến việc đó khó khăn hơn.

Financial Times dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nga đang hiện đại hóa tên lửa là sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ đánh chặn.

Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa để có thể thay đổi quỹ đạo và cơ động thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.

Financial Times cho biết Kyiv cung cấp dữ liệu về việc sử dụng tên lửa Patriot cho Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất Mỹ. Dữ liệu này được sử dụng để thực hiện các cập nhật cần thiết nhằm theo kịp các điều chỉnh của Nga, nhưng một quan chức Mỹ cũng cho biết những cải tiến đó thường chậm hơn so với chiến thuật của Moscow.

Các nhà phân tích nói với Financial Times rằng lý do cho sự gia tăng hiệu quả của tên lửa Nga có thể là do điều chỉnh phần mềm.

Ukraine không tiết lộ thông tin về số lượng tổ hợp Patriot và địa điểm triển khai, nhưng được biết ít nhất 6 tổ hợp đã được chuyển giao, cùng với các linh kiện cho 3 tổ hợp nữa - trong những tuần gần đây từ Đức và Na Uy.