Tìm nguồn thu cho quân đội Nga, Bộ Tài chính đề nghị tăng VAT lên 22%

Quang cảnh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow vào tháng 2 ảnh: reuters

VAT chiếm khoảng 37% doanh thu cho ngân sách Nga trong năm 2024. Bộ Tài chính Nga ước tính việc tăng VAT lên 22% sẽ cho phép thu về thêm khoảng 1.200 tỉ rúp (14,33 tỉ USD) trong năm 2026.

Thông tin trên được công bố khi chính phủ Nga hôm 24.9 phê chuẩn dự thảo ngân sách cho năm 2026, và công bố những số liệu cập nhật cho năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm từ 4,3% trong năm ngoái xuống còn 1% trong năm nay, theo Reuters.

Chi quốc phòng sẽ giảm từ 13.500 tỉ rúp (161,2 tỉ USD) trong năm 2025 xuống còn 12.600 tỉ rúp cho năm sau, dựa trên số liệu của Bộ Tài chính Nga.

Năm 2025, thâm hụt ngân sách của Nga trong năm 2025 ước tính sẽ chiếm 2,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ khi năm 2022 và vượt 53% so với mục tiêu đề ra trước đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước cho hay hoàn toàn cởi mở trước khả năng Nga tăng một số loại thuế trong quá trình chiến sự diễn ra ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin lưu Mỹ từng tăng thuế đối với người giàu trong chiến tranh Triều Tiên và cuộc chiến ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Moscow cũng dự kiến sẽ tăng vay nợ thêm 46% trong năm 2025.

Tăng VAT cũng đồng nghĩa với lạm phát sẽ tăng và khiến ngân hàng trung ương của Nga gặp khó khăn hơn khi cần thi hành những khoản cắt giảm lãi suất cần thiết.

Đợt Nga tăng thuế VAT lên 2 điểm phần trăm vào năm 2019 đã khiến lạm phát năm đó tăng thêm 0,6 điểm phần trăm, dựa trên dữ liệu của ngân hàng trung ương Nga.