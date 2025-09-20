Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

iPhone 17 mới ra mắt bị trầy xước trên các mẫu Pro xanh dương, Air đen?

Thụy Miên
20/09/2025 09:24 GMT+7

Vào ngày mở bán dòng iPhone 17, một số người đến các cửa hàng cho hay đã bất ngờ khi phát hiện không ít mẫu máy trưng bày đã xuất hiện vết trầy xước dù chỉ mới được trưng bày trong vài giờ.

iPhone 17 buyers complain of scratches on new blue Pro, black Air models - Ảnh 1.

Người mua xếp hàng dài trước một cửa hàng bán lẻ Apple của Berlin (Đức) hôm 19.9

ảnh: afp

Từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến London (Anh) lẫn New York (Mỹ), những hàng dài chờ mua iPhone 17 vào ngày chính thức mở bán hôm 19.9 để kịp thời sở hữu những chiếc iPhone mới nhất của hãng Apple.

Tuy nhiên, tình trạng trầy xước các mẫu máy trưng bày tại cửa hàng đã được Bloomberg News hôm 20.9 ghi nhận tại các cửa hàng bán lẻ Apple ở Hồng Kông, Thượng Hải và London.

Cụ thể, những chiếc iPhone 17 Pro và Pro Max phiên bản màu xanh dương đậm đã lộ rõ vết xước và trầy nhẹ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra cho mẫu iPhone Air màu đen.

iPhone 17 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm Apple tiến hành thay đổi mạnh mẽ đối với thiết kế phần cứng. Nhà táo quay trở lại với khung vỏ nhôm và tự tin giới thiệu lớp hoàn thiện mới ở mặt lưng có khả năng chống trầy tốt hơn.

Vì thế, việc những chiếc điện thoại bị trầy xước sau vài giờ trưng bày ở nhiều cửa hàng đã thu hút sự chú ý.

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường mở bán sớm nhất, không ít người dùng đã chụp ảnh các vết trầy trên mặt lưng dòng iPhone 17 trong ngày 19.9.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Chủ đề iPhone 17 bị trầy xước nhanh chóng leo lên top xu hướng trên Weibo, đến sáng nay 20.9 đã thu hút hơn 40 triệu lượt xem.

Nhôm, chất liệu được Apple sử dụng cho vỏ của iPhone 17 Pro và Pro Max, được biết đến dễ bị trầy xước, đặc biệt các dấu vết khá dễ thấy trên các phiên bản có màu sắc tối.

Tình trạng tương tự từng xảy ra trước đây, khi iPhone 5 ra mắt năm 2012 cũng đã bị người mua phàn nàn vì dễ trầy ở các bản màu đen và xám slate.

Apple chưa bình luận về thông tin trên.

Xem thêm bình luận