Thế giới Kinh tế thế giới

Trung Quốc lần đầu khai thác tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương tới châu Âu

Khánh An
Khánh An
22/09/2025 16:24 GMT+7

Tuyến vận tải trực tiếp đầu tiên nối Trung Quốc với châu Âu qua Bắc Băng Dương dự kiến giúp rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển giữa hai khu vực.

Trung Quốc lần đầu khai thác tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương - Ảnh 1.

Hàng hóa tại cảng Ninh Ba - Châu Sơn tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

ẢNH: REUTERS

Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 22.9 đưa tin Hãng tàu container Sea Legend của Trung Quốc sắp khai trương tuyến vận tải trực tiếp đầu tiên nối Trung Quốc với châu Âu qua Bắc Băng Dương, giúp rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển giữa hai khu vực.

Theo thông cáo của cảng Ninh Ba - Châu Sơn, Sea Legend sẽ điều tàu đầu tiên đi qua Tuyến đường Biển Bắc (NSR) vào ngày 24.9, trong hành trình dự kiến kéo dài khoảng 18 ngày.

Hàng hóa từ Trung Quốc từ lâu vẫn được vận chuyển sang châu Âu vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi), mất ít nhất 40 ngày.

Tuy nhiên, sự tan băng ở Bắc Cực do biến đổi khí hậu đã khiến Tuyến đường Biển Bắc (NSR) ngày càng khả thi hơn.

Trong bốn thập niên qua, Bắc Cực đã ấm lên nhanh gấp khoảng 4 lần mức trung bình toàn cầu, dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ diện tích băng biển và tạo ra những khoảng thời gian theo mùa cho hoạt động vận tải thương mại.

Tàu container Istanbul Bridge sẽ rời cảng Ninh Ba - Châu Sơn vào ngày 24.9 và dự kiến cập cảng Felixstowe, cảng container lớn nhất của Anh, vào ngày 10.10. Tuyến hành trình ngắn hơn này được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm khoảng 50% lượng khí thải carbon.

Hiện toàn bộ chỗ trên chuyến hải trình đầu tiên đã được đặt kín. Ngoài các mặt hàng thương mại điện tử cần giao gấp, lô hàng còn bao gồm các sản phẩm pin và những bộ lưu trữ năng lượng có giá trị cao. Chuyến vận chuyển này sẽ bảo đảm việc cập cảng trực tiếp và lấy container nhanh chóng, đúng vào thời điểm cao điểm mùa Giáng sinh ở châu Âu.

Dù những hành trình ngắn hơn có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO₂ ở cấp độ chuyến đi, các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng việc gia tăng lưu thông ở Bắc Cực làm tăng rủi ro môi trường và gây xáo trộn đối với các loài động vật biển có vú, theo Reuters.

Điều này cũng có thể đặt ra thách thức an toàn lớn hơn do thời tiết khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng hỗ trợ hạn chế.

Lầu Năm Góc lo ngại trước việc Nga-Trung đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực

Lầu Năm Góc lo ngại trước việc Nga-Trung đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực

Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, mà theo quân đội Mỹ những hoạt động này có thể gây ảnh hưởng cho sự ổn định tại khu vực.

