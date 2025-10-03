Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, khuyên NATO 'thư giãn, ngủ ngon'

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.10 phản bác phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga là “cọp giấy”, nhưng cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga muốn tấn công các nước NATO.

Phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin bình luận rằng: “Tôi không biết bối cảnh đưa ra [sự so sánh] này - có thể nó được đưa ra một cách mỉa mai”.

Ông cho biết lực lượng Nga vẫn đang tiến quân ở Ukraine, bất chấp việc Kyiv đang được sự hỗ trợ của gần như toàn bộ liên minh NATO.

“Về vấn đề ‘cọp giấy’, như tôi đã nói, Nga đã chiến đấu không phải với Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine mà là với tất cả các nước NATO trong suốt những năm qua. Vậy nếu Nga đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO, mà lực lượng Nga vẫn đang di chuyển, đang tiến lên, và chúng tôi cảm thấy tự tin, và chúng tôi là cọp giấy, vậy thì NATO thực chất là gì?”.

Ông Trump, người từng nói rằng Kyiv nên nhượng bộ lãnh thổ để hòa giải với Moscow, đã đột ngột đảo ngược lập trường vào cuối tháng 9 khi nói rằng ông nghĩ Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và gọi Nga là “cọp giấy”.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai tại Sochi (Nga), ngày 2.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo tổng thống Mỹ, Nga đã chứng tỏ mình chỉ là con “cọp giấy”, vì nước này không đạt được thành công đáng kể nào trên tiền tuyến, và còn gặp “khó khăn kinh tế lớn”. Trong khi đó, quân đội Ukraine hóa ra lại mạnh hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ.

Đến hôm 25.9, ông Trump dường như rút lại cách ví von “cọp giấy”, nhưng vẫn khẳng định Nga tổn thất nhiều mà không đạt được gì.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng các nước thành viên NATO đang liên tục cung cấp thông tin tình báo, vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây thổi phồng “sự cuồng loạn về những cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công quốc gia trong NATO”.

Ông nói ý tưởng Nga tấn công NATO là “không thể tưởng tượng nổi”.