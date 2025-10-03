Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, khuyên NATO 'thư giãn, ngủ ngon'
Video Thế giới

Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, khuyên NATO 'thư giãn, ngủ ngon'

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
03/10/2025 17:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.10 đã phản pháo lại Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi Nga là “cọp giấy”, ám chỉ NATO cũng có thể là một con cọp giấy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.10 phản bác phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga là “cọp giấy”, nhưng cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga muốn tấn công các nước NATO.

Phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin bình luận rằng: “Tôi không biết bối cảnh đưa ra [sự so sánh] này - có thể nó được đưa ra một cách mỉa mai”.

Ông cho biết lực lượng Nga vẫn đang tiến quân ở Ukraine, bất chấp việc Kyiv đang được sự hỗ trợ của gần như toàn bộ liên minh NATO.

“Về vấn đề ‘cọp giấy’, như tôi đã nói, Nga đã chiến đấu không phải với Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine mà là với tất cả các nước NATO trong suốt những năm qua. Vậy nếu Nga đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO, mà lực lượng Nga vẫn đang di chuyển, đang tiến lên, và chúng tôi cảm thấy tự tin, và chúng tôi là cọp giấy, vậy thì NATO thực chất là gì?”.

Ông Trump, người từng nói rằng Kyiv nên nhượng bộ lãnh thổ để hòa giải với Moscow, đã đột ngột đảo ngược lập trường vào cuối tháng 9 khi nói rằng ông nghĩ Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và gọi Nga là “cọp giấy”.

Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, phủ nhận muốn tấn công NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai tại Sochi (Nga), ngày 2.10.2025

ẢNH: REUTERS

Theo tổng thống Mỹ, Nga đã chứng tỏ mình chỉ là con “cọp giấy”, vì nước này không đạt được thành công đáng kể nào trên tiền tuyến, và còn gặp “khó khăn kinh tế lớn”. Trong khi đó, quân đội Ukraine hóa ra lại mạnh hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ.

Đến hôm 25.9, ông Trump dường như rút lại cách ví von “cọp giấy”, nhưng vẫn khẳng định Nga tổn thất nhiều mà không đạt được gì.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng các nước thành viên NATO đang liên tục cung cấp thông tin tình báo, vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây thổi phồng “sự cuồng loạn về những cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công quốc gia trong NATO”.

Ông nói ý tưởng Nga tấn công NATO là “không thể tưởng tượng nổi”. 

Tin liên quan

Lính Pháp lên tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga, bắt 2 người

Lính Pháp lên tàu chở dầu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga, bắt 2 người

Truyền thông đưa tin binh sĩ Pháp đã lên và kiểm tra tàu chở dầu Boracay, con tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” tham gia vận chuyển dầu mỏ của Nga.

Khám phá thêm chủ đề

putin nga Mỹ NATO Kyiv Moscow UKRAINE phương Tây SOCHI Trump Vladimir Putin tấn công chiến đấu cọp giấy Tổng thống Putin Tổng thống Trump nhượng bộ lãnh thổ eu xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận