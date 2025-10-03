Pháp bắt tàu nghi liên quan Nga, Tổng thống Putin phản ứng gắt

Phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi (Nga) hôm 2.10, Tổng thống Putin đã lên án vụ Pháp bắt giữ một tàu chở dầu tên Boracay mà họ cho là chở hàng hóa Nga là "cướp biển", đồng thời lưu ý rằng vụ bắt giữ tàu diễn ra ở vùng biển trung lập mà không có lý do chính đáng, theo Đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi (Nga) ngày 2.10 Ảnh: Reuters

Ông Putin lập luận rằng các nhà điều tra đang tìm kiếm "hàng hóa quân sự, máy bay không người lái, hoặc thứ gì đó tương tự", nhưng khẳng định "không có thứ gì như vậy ở đó".

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình quân sự hóa ngày càng gia tăng ở châu Âu. Các biện pháp trả đũa của Nga sẽ không mất nhiều thời gian. Phản ứng trước những mối đe dọa như thế sẽ rất đáng kể. Nga sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay thiếu quyết đoán", ông Putin phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai, theo AFP.

Ông Putin đưa ra cảnh báo sau khi hải quân Pháp ngày 27.9 bắt giữ và lên tàu chở dầu Boracay nói trên, bị Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách đen vì cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga lách các lệnh cấm vận của EU đối với Moscow.

Cuộc lục soát tàu Boracay có thể liên quan các máy bay không người lái (UAV) không xác định bị phát hiện gần các sân bay và địa điểm quân sự của Đan Mạch vào tháng trước, theo RT dẫn lại thông tin từ các phương tiện truyền thông. Nga bác bỏ cáo buộc liên quan các UAV đó.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Đan Mạch hôm 2.10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước châu Âu hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn nỗ lực của Moscow lách lệnh cấm vận của phương Tây. Ông Macron cho rằng châu Âu cần "xóa bỏ mô hình kinh doanh" sử dụng các tàu chở dầu cũ kỹ, treo cờ nước ngoài để vận chuyển dầu của Nga bằng cách bắt giữ những tàu đó, theo AFP.