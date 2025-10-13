UAV Nga tập kích tổ hợp pháo tự hành 6 triệu USD Ukraine

Kênh Telegram truyền hình quốc phòng Nga Zvezda ngày 11.10 đăng video tổ hợp pháo tự hành CAESAR của quân đội Ukraine đang đi qua cánh rừng ở tỉnh Dnipropetrovsk. Tổ hợp CAESAR đang di chuyển đến vị trí chuẩn bị khai hỏa thì bị một máy quay của quân đội Nga phát hiện.

Nga ngày 11.10 công bố video UAV Lancet tấn công pháo tự hành Ukraine ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ZVEZDA

Lực lượng Moscow sau đó đã triển khai UAV tự sát Lancet, lao đến mục tiêu và kích nổ. Truyền thông Nga cho hay UAV đã bắn chính xác, phá hủy pháo tự hành và tiêu diệt kíp lái.

Quân đội Ukraine không bình luận về thông tin này.

CAESAR là tổ hợp pháo tự hành dài 10 - 12m, trang bị pháo cỡ nòng 155 mm bắn đạn chuẩn NATO. Được trang bị một mạng lưới vũ khí tự động kết hợp hệ thống dẫn đường đạn đạo, CAESAR có thể bắn chính xác mục tiêu cách hơn 40 km, hay hơn 55 km nếu sử dụng loại đạn nâng cấp. Theo United24, tùy theo từng phiên bản mà pháo tự hành CAESAR có trị giá từ 6 - 6,7 triệu USD mỗi chiếc.

Tổ hợp pháo này do nhà thầu quốc phòng Pháp KNDS France chế tạo, được đưa vào biên chế từ năm 2008. Pháp chuyển 30 khẩu pháo tự hành CAESAR cho Ukraine từ tháng 5.2022. Đan Mạch vào tháng 4.2023 cũng tuyên bố chuyển 19 loại vũ khí này cho Kyiv.

Pháo tự hành CAESAR của Pháp tham gia tập trận ẢNH: AP

Trong khi đó, UAV Lancet thường được quân đội Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu giá trị cao của Ukraine, thường là những tổ hợp pháo, xe tăng hay thiết giáp. UAV này có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 12 kg.

Lực lượng Nga thường tập kích khí tài Ukraine bằng UAV Lancet-3, hay Izdeliye-52, do Công ty ZALA, đơn vị Nga chuyên sản xuất UAV, chế tạo. Theo dữ liệu từ đơn vị tình báo nguồn mở LostArmour, UAV Lancet đã tham gia hơn 2.000 cuộc tập kích của Nga tính đến cuối năm 2024.