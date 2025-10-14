Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Zelensky sắp gặp ông Trump, Ukraine có thể nhận tên lửa Tomahawk?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/10/2025 11:09 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Mỹ tuần này để gặp Tổng thống Donald Trump, thảo luận về vấn đề tăng cường năng lực phòng không và tấn công tầm xa của Kyiv.

Reuters ngày 14.10 đưa tin hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận vào cuối tuần qua, bao gồm khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yulia Svyrydenko sẽ đến Washington D.C tuần này trước khi Tổng thống Zelensky có mặt vào ngày 17.10.

Mỹ 'dẫn đường' để Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga

Kyiv thời gian qua đã vận động đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, với lời hứa sẽ chỉ dùng để tấn công các mục tiêu quân sự.

"Tôi đã chia sẻ tầm nhìn với ông Trump, tuy nhiên một số vấn đề không thể trao đổi qua điện thoại, do đó chúng tôi sẽ gặp mặt", ông Zelensky nói.

Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng chuyển Tomahawk, dù cũng nói rằng sẽ trao đổi vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow nhiều lần tuyên bố Mỹ chuyển vũ khí này cho Ukraine sẽ làm leo thang căng thẳng.

Ông Zelensky sắp sang Mỹ gặp ông Trump, Ukraine gần khả năng nhận tên lửa Tomahawk? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 23.9

ẢNH: REUTERS

Theo Kyiv Post, ông Trump có thể sẽ chuyển tên lửa cho Ukraine, sau khi bất mãn trước các đợt tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Nguồn thạo tin tiết lộ với Kyiv Post ngày 14.10 rằng động thái của chủ nhân Nhà Trắng không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, mà còn phần nào khiến đồng minh châu Âu dừng do dự và bắt đầu chuyển vũ khí tầm xa cho Kyiv, bao gồm tên lửa Taurus do Đức sở hữu.

Những ngày qua, Nga và Ukraine tăng cường tập kích vào hạ tầng năng lượng của đối thủ, trong bối cảnh mùa đông sắp đến và nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Ông Zelensky nói rằng Ukraine có thể phải sớm tăng nhập khẩu điện.

Kyiv cũng tuyên bố các đợt không kích của nước này vào nhà máy dầu Nga đã làm giảm nguồn cung dầu của Moscow. Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ.

