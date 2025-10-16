Cựu đối thủ lập quan hệ khi Tổng thống Putin tiếp Tổng thống Syria al-Sharaa

Theo đài RT, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed Al-Sharaa, đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 15.10, đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Cuộc gặp này đặc biệt đáng chú ý khi xét đến việc ông Putin từng ủng hộ cựu Tổng thống Bashar al-Assad trước khi ông bị lực lượng nổi dậy lật đổ vào tháng 12. Sau sự biến đó, vị cựu lãnh đạo Syria đã sang Nga. Một nguồn tin chính thức tại Nga khi đó cho biết ông Assad và gia đình được cấp quy chế tị nạn vì “lý do nhân đạo”.

Ông Al-Sharaa, người từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Assad ra đi. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Al-Sharaa.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Al-Sharaa hôm 15.10, Tổng thống Putin khẳng định rằng hai nước “đã có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt” trong hơn 80 năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tham dự cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Moscow (Nga), ngày 15.10.2025 ẢNH: REUTERS

Ông nói Nga luôn hướng tới “lợi ích của người dân Syria” trong các thập niên qua.

Ông Al-Sharaa cho biết Syria tiếp tục “phát huy nhiều thành tựu” mà quan hệ hợp tác với Nga đã tạo ra. Ông lưu ý rằng Moscow sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước ông sang một “Syria mới” và cam kết sẽ tôn trọng tất cả các cam kết trước đây.

Ông nhấn mạnh: “Một phần nguồn cung cấp lương thực và nhiều nhà máy điện của Syria phụ thuộc vào Nga”.

Nga có hiện diện quân sự tại Syria, gồm căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Nga đã ký với chính quyền Assad vào năm 2017 hợp đồng thuê hai căn cứ này với thời hạn 49 năm.

Moscow đã thiết lập liên lạc với ban lãnh đạo mới của Syria và tiếp tục duy trì các căn cứ này sau khi ông Assad bị lật đổ.

Các quan chức trong chính phủ mới của Syria từng úp mở rằng Damascus sẽ để ngỏ khả năng cho phép Nga sử dụng tiếp hai căn cứ Khmeimim và Tartus, miễn là sự hiện diện của Nga mang lại lợi ích cho Syria.