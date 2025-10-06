Syria lần đầu bầu cử sau khi chính quyền al-Assad sụp đổ

Theo luật, 210 ghế quốc hội sẽ được bầu, trong đó 1/3 số ghế sẽ do Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm trực tiếp. 140 ghế còn lại sẽ do đại cử tri ở các tỉnh bỏ phiếu, Al Jazeera đưa tin.

Chính phủ lâm thời cho rằng hiện chưa thể để người dân trực tiếp bỏ phiếu (phiếu phổ thông) do tình hình di dời dân cư và giấy tờ thất lạc sau nhiều năm chiến sự tại Syria khiến bỏ phiếu theo cách này không khả thi.

Đại cử tri ở Syria bỏ phiếu bầu quốc hội ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

“Có rất nhiều luật đang chờ được thông qua cần được bỏ phiếu để chúng ta có thể tiếp tục quá trình xây dựng và thịnh vượng. Xây dựng Syria là một sứ mệnh chung, và tất cả người dân Syria phải đóng góp vào sứ mệnh đó”, ông al-Sharaa phát biểu ngày 5.10.

Quốc hội mới sẽ được giao nhiệm vụ thông qua luật bầu cử và hiến pháp mới. Hơn 1.500 ứng viên chạy đua cho vị trí tại quốc hội Syria. Cơ quan lập pháp này sẽ có nhiệm kỳ 30 tháng và có thể gia hạn, theo The Guardian.

Theo quy định, các ứng viên quốc hội không được là “những người ủng hộ chế độ trước đây” và không được thúc đẩy ly khai hoặc chia cắt. Giới chức Syria ngày 5.10 đã bắt đầu kiểm phiếu và dự kiến sớm có kết quả.

Tỉnh Sweida ở phía nam Syria, nơi có đa số người Druze sinh sống, và các tỉnh có Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, gồm Hasakah và Raqqa, không được bầu cử do căng thẳng giữa chính quyền địa phương và chính phủ Damascus.

Các đảng phái chính trị cũ đã bị giải tán và các ứng viên quốc hội lần này không đại diện cho đảng nào, do chưa có hệ thống đăng ký lập đảng chính trị.