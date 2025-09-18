Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lần đầu sau 25 năm, một ngoại trưởng Syria thăm Mỹ

Trí Đỗ
18/09/2025 19:32 GMT+7

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani ngày 18.9 đã đến Washington trong chuyến công du chính thức đầu tiên của một Ngoại trưởng nước này tới Mỹ sau 25 năm.

Đài truyền hình nhà nước Al-Ikhbariya đưa tin Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và phái đoàn tháp tùng đã đến Washington là một "chuyến thăm lịch sử".

Ngoại trưởng Syria thăm Mỹ lần đầu sau 25 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 14.5.2025

ẢNH: REUTERS

Theo trang tin tức Axios, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani sẽ có cuộc hội đàm với các thượng nghị sĩ Mỹ để thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt còn lại đối với Syria.

Hiện vẫn chưa có bình luận gì từ phía Mỹ về chuyến thăm của ông Asaad al-Shaibani.

Hầu hết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria đều được áp dụng đối với chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2011. Hồi tháng 1.2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ông đã có những thay đổi chính sách đáng kể đối với Syria, theo Reuters.

Sự thay đổi này được đánh dấu bằng cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh, Ả Rập Xê Út hồi tháng 5.2025.

Sau đó, Tổng thống Trump ngày 30.6 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria. Ngoại trưởng Asaad al-Shibani khi đó viết trên mạng xã hội X rằng việc Mỹ chấm dứt chương trình trừng phạt Syria sẽ "mở ra cánh cửa tái thiết và phát triển được mong đợi từ lâu" đối với quốc gia này.

Mỹ cũng đang làm trung gian hòa giải giữa Israel và Syria. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa dự kiến sẽ đến New York vào tuần tới để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phát biểu với báo giới tại Damascus ngày 17.9, ông Sharaa cho biết các cuộc đàm phán nhằm đạt được một hiệp ước an ninh với Israel có thể mang lại kết quả "trong những ngày tới".

