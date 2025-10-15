Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ có thể cấp cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Tomahawk?
Video Thế giới

Mỹ có thể cấp cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Tomahawk?

La Vi
La Vi
15/10/2025 15:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.10 cho biết ông dự kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ nhắc lại yêu cầu cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk tại cuộc gặp giữa hai người sắp tới.

Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump đã trả lời câu hỏi về khả năng thảo luận việc cung cấp vũ khí với ông Zelensky tại cuộc gặp dự kiến diễn ra hôm 17.10 hay không.

Ông Trump nói: "Tôi biết ông ấy muốn nói gì. Ông ấy muốn có vũ khí. Ông ấy muốn có Tomahawk. Ai cũng đều muốn có Tomahawk. Mỹ có rất nhiều Tomahawk".

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, một chuyên gia phân tích quân sự hôm 13.10 nhận định Nhà Trắng chỉ có thể cung cấp từ 20-50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine, và loại vũ khí này chỉ tạo ra tác động hạn chế trên chiến trường.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói việc chuyển giao tiềm năng này bị Nga xem là một "bước đi gây hấn", nhưng ông Trump cũng cảnh báo rằng ông sẽ "gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nếu cuộc chiến này không thể kết thúc".

- Ảnh 1.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George

ẢNH: REUTERS

Tên lửa Tomahawk ước tính có giá 1,3 triệu USD mỗi quả và có tầm bắn lên tới 2.500 km. Về lý thuyết, tầm bắn này cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow và xa hơn nữa.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho hay Mỹ hiện có tổng kho dự trữ 4.150 quả tên lửa Tomahawk, nhưng việc phân phối được kiểm soát rất chặt chẽ.

Cùng lúc, một số nguồn tin nói với Financial Times rằng đây chỉ là lô chuyển giao đầu tiên, và nếu xung đột kéo dài, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét gửi các đợt tiếp theo với số lượng lớn hơn.

Đáp lại các báo cáo về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng phản ứng của Moscow "sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga". Hồi đầu tháng 10, ông Putin nói việc cung cấp loại tên lửa này cho Kyiv sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới", vì theo ông, "Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể".

Ông Putin nói thêm rằng mặc dù việc chuyển giao vũ khí không thể thay đổi tiến trình xung đột, nhưng sẽ phá hủy mọi tiến triển ngoại giao gần đây giữa Moscow và Washington.

Các quan chức Nga nhiều lần cáo buộc cả Kyiv lẫn các nước phương Tây ủng hộ tiếp tục làm gia tăng xung đột bằng cách mở rộng việc chuyển giao vũ khí và khuyến khích tiếp tục đối đầu quân sự.

Khám phá thêm chủ đề

tên lửa tên lửa Tomahawk Tổng thống Trump xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận