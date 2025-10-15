Mỹ có thể cấp cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Tomahawk?

Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump đã trả lời câu hỏi về khả năng thảo luận việc cung cấp vũ khí với ông Zelensky tại cuộc gặp dự kiến diễn ra hôm 17.10 hay không.

Ông Trump nói: "Tôi biết ông ấy muốn nói gì. Ông ấy muốn có vũ khí. Ông ấy muốn có Tomahawk. Ai cũng đều muốn có Tomahawk. Mỹ có rất nhiều Tomahawk".

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, một chuyên gia phân tích quân sự hôm 13.10 nhận định Nhà Trắng chỉ có thể cung cấp từ 20-50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine, và loại vũ khí này chỉ tạo ra tác động hạn chế trên chiến trường.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói việc chuyển giao tiềm năng này bị Nga xem là một "bước đi gây hấn", nhưng ông Trump cũng cảnh báo rằng ông sẽ "gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nếu cuộc chiến này không thể kết thúc".

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George ẢNH: REUTERS

Tên lửa Tomahawk ước tính có giá 1,3 triệu USD mỗi quả và có tầm bắn lên tới 2.500 km. Về lý thuyết, tầm bắn này cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow và xa hơn nữa.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho hay Mỹ hiện có tổng kho dự trữ 4.150 quả tên lửa Tomahawk, nhưng việc phân phối được kiểm soát rất chặt chẽ.

Cùng lúc, một số nguồn tin nói với Financial Times rằng đây chỉ là lô chuyển giao đầu tiên, và nếu xung đột kéo dài, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét gửi các đợt tiếp theo với số lượng lớn hơn.

Đáp lại các báo cáo về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng phản ứng của Moscow "sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga". Hồi đầu tháng 10, ông Putin nói việc cung cấp loại tên lửa này cho Kyiv sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới", vì theo ông, "Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể".

Ông Putin nói thêm rằng mặc dù việc chuyển giao vũ khí không thể thay đổi tiến trình xung đột, nhưng sẽ phá hủy mọi tiến triển ngoại giao gần đây giữa Moscow và Washington.

Các quan chức Nga nhiều lần cáo buộc cả Kyiv lẫn các nước phương Tây ủng hộ tiếp tục làm gia tăng xung đột bằng cách mở rộng việc chuyển giao vũ khí và khuyến khích tiếp tục đối đầu quân sự.