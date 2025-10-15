Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump dọa 'không phí thời gian' nếu đồng minh thua, Argentina rúng động
Video Thế giới

Ông Trump dọa 'không phí thời gian' nếu đồng minh thua, Argentina rúng động

La Vi
La Vi
15/10/2025 13:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.10 cho biết sự ủng hộ của Mỹ đối với Argentina phụ thuộc vào việc đảng cầm quyền của Tổng thống Javier Milei thành công trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cơ quan lập pháp diễn ra trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Argentina Javier Milei trong cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng hôm 14.10.

Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Mỹ đồng ý cung cấp một gói cứu trợ tài chính lớn cho quốc gia Nam Mỹ này.

Cuộc gặp cũng diễn ra trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Argentina.

"Chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều với Tổng thống Milei. Chúng tôi nghĩ ông ấy sẽ thắng. Ông ấy nên thắng. Và nếu ông ấy thắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ rất nhiều. Và nếu ông ấy không thắng, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian", ông Trump tuyên bố.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Argentina Javier Milei trong cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng hôm 14.10

ẢNH: REUTERS

Bình luận của ông Trump đã gây chấn động các thị trường Argentina vừa phát ra tín hiệu lạc quan sau gói hỗ trợ do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố gần đây, với trọng tâm là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 20 tỉ USD với ngân hàng trung ương Argentina, trao đổi định là đồng USD ổn định lấy đồng peso biến động.

Ông Bessent trong cuộc họp cho biết gói hỗ trợ phụ thuộc vào việc tiếp tục các chính sách kinh tế được chính quyền ông Trump ủng hộ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng đảng của Tổng thống Milei và liên minh sẽ đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử. Và, viện trợ này được đưa ra với điều kiện là có các chính sách mạnh mẽ. Nếu quay lại các chính sách thất bại trước đó thì sẽ khiến Mỹ suy nghĩ lại", ông Bessent nói.

Gói cứu trợ kinh tế cho Argentina đánh dấu một động thái bất thường của Mỹ, đặc biệt khi chính quyền của Tổng thống Trump nhìn chung tránh các can thiệp nước ngoài lớn.

Nhà Trắng đã định hình thỏa thuận này như một nỗ lực chiến lược để ổn định một đồng minh then chốt trong khu vực.

Nhưng động thái này cũng vấp phải chỉ trích trong nước, bao gồm từ nhiều nghị sự đảng Dân chủ, với cáo buộc ông Trump ưu tiên các gói cứu trợ nước ngoài và bảo vệ nhà đầu tư trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa.

Tổng thống Madagascar lưu vong, nhóm quân đội nắm quyền kiểm soát

Tổng thống Madagascar lưu vong, nhóm quân đội nắm quyền kiểm soát

Một đại tá quân đội cho biết quân đội Madagascar vào ngày 14.10 đã nắm quyền kiểm soát đảo quốc này sau khi Tổng thống Andry Rajoelina chạy ra nước ngoài sau cuộc đối đầu với phong trào biểu tình và lực lượng an ninh.

Xem thêm bình luận