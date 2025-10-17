Nga - Ukraine leo thang tấn công

Không quân Ukraine phát cảnh báo trên cả nước vào lúc 5 giờ 20 (giờ địa phương). Các vụ nổ sau đó vang lên tại Kharkiv, Kirovohrad, Poltava và Chernihiv. Công ty DTEK (Ukraine) cho biết đợt tấn công của Nga đánh trúng một cơ sở khí thiên nhiên ở Poltava. Tại vùng Volgograd của Nga, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết Ukraine ồ ạt tập kích khiến một trạm biến áp bốc cháy, gây mất điện một số khu vực. Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của đối phương.

Một tòa nhà tại tỉnh Chernihiv của Ukraine bốc cháy ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 15.10 cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ "áp đặt cái giá phải trả đối với Nga", trừ khi cuộc xung đột kết thúc.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu từ Nga. Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận, còn Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga tự tin rằng hợp tác năng lượng với Ấn Độ sẽ tiếp tục.