Thế giới Quân sự

Ukraine thành lập đơn vị trực thăng để chống UAV

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/10/2025 07:58 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ thành lập đơn vị trực thăng mới, nhằm đối phó với các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

"Các nhóm trực thăng bổ sung sẽ được thành lập. Chúng tôi đã quyết định cách thức mở rộng năng lực đối phó UAV”, Business Insider ngày 15.10 dẫn lời ông Zelensky phát biểu đầu tuần này.

Tổng thống Ukraine cho biết đang hợp tác với các đối tác quốc tế để có được nhiều loại trực thăng, dù không nêu rõ số lượng sẽ được biên chế cho đơn vị mới.

Ukraine thành lập đơn vị trực thăng để chống UAV - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-24 của Ukraine trong buổi huấn luyện

ẢNH: REUTERS

Trực thăng đã trở thành một phần thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine để đối phó với khả năng sản xuất hàng loạt và vận hành UAV tự sát của Nga. Hiện tại, Nga được cho là sản xuất khoảng 4.000 máy bay không người lái mỗi tháng tại các nhà máy.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trực thăng tỏ ra hiệu quả trong việc đánh chặn và Kyiv sẽ “mở rộng theo hướng này”, bằng việc trang bị công nghệ để trực thăng phát hiện các mối đe dọa mọi lúc, ở mọi điều kiện thời tiết.

Một phương án là phát triển máy bay động cơ hạng nhẹ được trang bị súng máy để đánh chặn UAV. Trực thăng có thể phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa UAV, so với các đội pháo, súng máy gắn trên xe.

UAV tự sát phản lực Geran-3 của Nga có gì đặc biệt?

Ukraine đang tăng cường tìm kiếm các hệ thống phòng không tiết kiệm chi phí, tránh phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tên lửa dẫn đường đắt đỏ và hạn chế về số lượng. Kyiv đang hướng đến giải pháp tiềm năng là phát triển các loại UAV đánh chặn, có thể săn lùng và tiêu diệt UAV Nga trên không. Dự kiến chi phí sản xuất UAV đánh chặn cũng sẽ tương đương với các UAV mục tiêu của đối thủ.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE UAV nga trực thăng UAV đánh chặn
