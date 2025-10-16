Chiến sự Ukraine ngày 1.330: Phái đoàn Ukraine gặp nhà thầu chế tạo Tomahawk

Các binh sĩ Ukraine tại vùng Donetsk theo hình ảnh được công bố ngày 15.10 ảnh: afp

Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.10 cho biết quân đội Nga trong 24 giờ qua đã kiểm soát thêm 2 làng thuộc Donetsk và Dnipropetrovsk.

Cụ thể, các đơn vị Nga đã kiểm soát làng Novopavlovka thuộc Donetsk và hoàn tất việc kiểm soát làng Alekseyevka thuộc Dnipropetrovsk.

Trong cùng thời điểm, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.415 binh sĩ trên toàn bộ các khu vực tuyến đầu, theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm một cựu tỉnh trưởng vào vị trí Thị trưởng thành phố cảng Odessa sau khi tước quyền công dân của cựu thị trưởng.

Theo Reuters, ông Zelensky đã đưa ông Serhiy Lysak, từng đứng đầu tỉnh Dnipropetrovsk, vào vị trí thay thế ông Hennadiy Trukhanov trên vai trò thị trưởng.

Trên vai trò mới, ông Lysak sẽ lãnh đạo chính quyền quân sự mới được thành lập tại Odessa.

Mỹ có thể cấp cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Tomahawk?

Phái đoàn Ukraine gặp nhà thầu chế tạo Tomahawk ở Mỹ

Ngày 15.10, đoàn quan chức Ukraine cho biết đã gặp gỡ đại diện của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, bao gồm Raytheon vốn là nhà thầu sản xuất tên lửa Tomahawk mà chính quyền Kyiv luôn muốn sở hữu.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày của phái đoàn Ukraine cũng bao gồm các cuộc trao đổi với các quan chức cấp cao của Mỹ, và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến hôm 16.10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết ông và đoàn đã gặp các đại diện của Lockheed Martin và Raytheon.

Nga đã cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn đến rạn nứt trong quan hệ giữa Moscow và Washington, đồng thời có thể kéo theo giai đoạn leo thang mới.

Tên lửa Tomahawk được khai hỏa từ tàu khu trục Mỹ ảnh: bộ quốc phòng mỹ





"Quan hệ hợp tác của chúng tôi tiếp tục tăng trưởng", ông Yermak viết trên mạng xã hội, và đề cập các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và được các đồng minh châu Âu của Ukraine chuyển giao cho Kyiv hồi năm ngoái.

Cũng trong ngày 15.10, phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng nước này sẽ cần từ 12 đến 20 tỉ USD tiền viện trợ quân sự trong năm tới để mua vũ khí Mỹ.

Theo ông Shmyhal, Ukraine có khả năng sản xuất 10 triệu máy bay không người lái vào năm 2026 nếu nhận được sự hỗ trợ tài chính đầy đủ từ các đồng minh. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Ukraine cần thêm đạn pháo tầm xa để đối phó lực lượng Nga.

Tập đoàn Kalashnikov giao súng bắn tỉa SV-98 cho quân đội Nga

TASS hôm 15.10 dẫn thông báo của Tập đoàn Kalashnikov về việc hoàn tất quy trình bàn giao súng bắn tỉa chính xác SV-98 cỡ 7,62 mm theo hợp đồng nhà nước năm 2025. Đây là loại súng bắn tỉa mà theo Kalashnikov chủ yếu đang được sử dụng ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Tập đoàn đã giao một lô súng bắn tỉa SV-98 7,62 mm độ chính xác cao cho khách hàng theo hợp đồng nhà nước 2025. Các khẩu súng được sử dụng rộng rãi trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và được bàn giao đúng tiến độ", văn phòng báo chí tập đoàn cho biết.

Súng bắn tỉa SV-98 ảnh: Kalashnikov

Súng bắn tỉa SV-98 được thiết kế năm 1998, có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao ở khoảng cách 1.000 m. Súng có thể lắp thêm ống giảm thanh, bộ giảm chớp đầu nòng, kính ngắm quang học và hồng ngoại dành cho các sứ mệnh trong đêm tối.

Cùng ngày, Tập đoàn Rostec cho biết các tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-35S của Nga đang hoạt động hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trên không và trên mặt đất tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo TASS.

Rostec đã xác nhận được, với kho vũ khí đa dạng bao gồm nhiều loại tên lửa và rốc két, tiêm kích Su-35S có thể tấn công hiệu quả những mục tiêu trên không và trên mặt đất ở cự ly trung bình và xa.