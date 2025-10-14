Tàu sân bay Mỹ có thể chở bao nhiêu tiêm kích?

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt lớp Nimitz ở Vịnh Ba Tư vào cuối tháng 6.2015

ảnh: hải quân Mỹ

Mỹ hiện có 11 tàu sân bay tuổi đời khác nhau, phản ánh quá trình hạm đội Mỹ dần thay thế các tàu sân bay cũ hơn trong khi bổ sung các tàu mới.

Lầu Năm Góc đang vận hành 10 tàu sân bay lớp Nimitz và 1 chiếc thuộc lớp Ford. Theo thời gian, đội tàu lớp Nimitz sẽ về hưu, và các tàu mới thuộc lớp Ford sẽ thay thế. Tàu USS Enterprise đang trong quá trình chế tạo và dự kiến sẽ được biên chế cho Hải quân Mỹ khoảng năm 2030.

Vậy thì mỗi tàu sân bay có thể mang bao nhiêu máy bay tiêm kích? Câu trả lời dao động từ 50 – 90 chiếc, tùy thuộc vào cấu hình của tàu.

Số tiêm kích trên tàu sân bay lớp Nimitz

USS Nimitz là chiếc đầu tiên thuộc lớp Nimitz và cũng là tàu sân bay lâu đời nhất trong hạm đội khi gia nhập từ năm 1975. Chiếc tàu sân bay lớp Nimitz cuối cùng, USS George H.W. Bush (CVN-77), được biên chế vào năm 2009, với nhiều cải tiến và nâng cấp so với các tàu trước đó.

Các máy bay trên tàu sân bay USS Harry S. Truman di chuyển qua kênh đào Suez ngày 14.12.2015 ảnh: hải quân mỹ

USS George H.W. Bush mang theo thủy thủ đoàn và thủy quân lục chiến khoảng 6.000 người, cùng hơn 2.400 nhân sự trong không đoàn tàu sân bay. Tổng cộng con tàu có thể chở 90 máy bay, nhưng không phải toàn bộ là tiêm kích, và cũng không phải lúc nào cũng mang từng ấy máy bay.

Thông thường USS George H.W. Bush chở khoảng 56 máy bay tiêm kích, bao gồm F/A-18A/C và F/A-18E/F Super Hornet. Tàu có 4 máy phóng hơi nước và 3 dây cáp bắt máy bay, cho phép 20 giây xuất kích một máy bay, đạt tổng cộng 140 lượt xuất kích mỗi ngày.

Tàu CVN-77 còn hỗ trợ các loại máy bay cố định cánh như EA-6B Prowler và E-2C Hawkeye, cùng nhiều loại máy bay không người lái và trực thăng như SH-60F, HH-60H và SH-60B Seahawk.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trên Đại Tây Dương ngày 13.4.2022 ảnh: hải quân mỹ

Số tiêm kích trên tàu sân bay lớp Ford

Cho đến nay, vẫn chỉ có một chiếc lớp Ford vào biên chế hạm đội năm 2017 là USS Gerald R. Ford, bên cạnh vài chiếc đang trong quá trình đóng mới.

Tàu sân bay lớp Ford cũng là các chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo, với năng lực tấn công và phòng thủ ấn tượng. Mỗi tàu có thể mang theo khoảng 4.660 nhân sự và là siêu tàu sân bay hiện đại nhất từng được đóng.

USS Gerald R. Ford có thể mang nhiều loại máy bay, bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng và máy bay không người lái. Thông thường, một tàu sân bay lớp Ford có thể chở khoảng 75 máy bay, tối đa 90 chiếc, đa số là tiêm kích như F-35C Lightning II, bên cạnh các loại máy bay F/A-18A/C và F/A-18E/F Super Hornet.

Tàu lớp Ford không chỉ lớn hơn mà còn xuất kích máy bay nhanh hơn nhờ vào hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS). Với hệ thống này, USS Ford có thể thực hiện 160 lượt xuất kích mỗi ngày, mang đến năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn so với các tàu sân bay tiền nhiệm.

Ưu điểm của tàu sân bay lớp Ford so với lớp Nimitz là tốc độ và hiệu quả hoạt động. Và việc sử dụng EMALS thay vì máy phóng hơi nước giúp giảm số lượng các bộ phận cơ học, tiết kiệm không gian, tăng tốc độ phóng và tiết kiệm chi phí bảo trì.