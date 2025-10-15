Chiến sự Ukraine ngày 1.329: Ukraine đạt bước tiến, Nga nêu lý do tiếp tục giao tranh

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 14.10 tuyên bố lực lượng Kyiv đã tiến thêm 1,6 km ở khu vực tiền tuyến tại vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Ông Syrskyi nêu thêm kể từ chiến dịch phản công ở thành phố Dobropillia tại Donetsk vào tháng 8, Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 182 km2 lãnh thổ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.10 tuyên bố kiểm soát khu định cư Balagan ở Donetsk.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa tại tỉnh Chernihiv ngày 14.10 ẢNH: REUTERS

Bộ tổng tham mưu Ukraine sáng 14.10 cho hay có 190 cuộc đụng độ được ghi nhận trong 24 giờ, với tâm điểm là mặt trận ở thành phố Pokrovsk tại Donetsk, nơi diễn ra 65 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kharkiv và Sumy trong ngày 14.10, nối tiếp các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Nga nhằm làm tê liệt mạng lưới điện tại Ukraine. Kyiv cho biết đã đánh chặn 69 trong số 96 máy bay không người lái (UAV) mà Nga sử dụng trong tối ngày 13, rạng sáng 14.10.

Quân đội Nga tiết lộ đã đánh chặn 195 UAV Ukraine trong ngày 14.10. Lực lượng Nga tác chiến tại tỉnh Kherson tiết lộ đã đánh chặn các đợt tấn công mà Ukraine sử dụng những loại vũ khí không người lái. Giới chức Ukraine tại Kherson nói rằng Nga đã tấn công xe của phái đoàn nhân đạo Liên Hiệp Quốc chở hàng viện trợ. Moscow chưa bình luận thông tin này.

Nga và Ukraine không phản hồi tuyên bố của đối thủ về tình hình giao tranh. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Lãnh đạo Ukraine tại tỉnh Kherson đăng ảnh chiếc xe của Liên Hiệp Quốc bị tấn công ngày 14.10 ẢNH: REUTERS

Nga nói “không còn lựa chọn khác” ngoài chiến dịch quân sự

Hãng TASS ngày 14.10 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine do thiếu các phương án khác. Moscow nhiều lần tuyên bố muốn giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình, song cáo buộc Kyiv cản trở các cuộc đàm phán.

“Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Nga hiện vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt do thiếu giải pháp thay thế. Bằng cách này hay cách khác, Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu”, ông Peskov nói.

Ukraine chưa phản hồi về tuyên bố trên.

Đồng minh ông Putin cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu cấp Tomahawk cho Ukraine

Ngoài ra, ông Peskov cũng hoan nghênh việc Mỹ chỉ đạo ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump về Trung Đông, tập trung tìm phương án giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Ông Peskov nói Moscow ủng hộ việc Mỹ muốn tìm kiếm các giải pháp hòa bình, đồng thời ca ngợi ông Witkoff là “nhà đàm phán hiệu quả”. “Nga kỳ vọng ảnh hưởng của Mỹ sẽ khuyến khích Ukraine chủ động hơn trong tiến trình hòa bình”, theo người phát ngôn Điện Kremlin.

Mỹ không đủ tên lửa Tomahawk chuyển cho Ukraine?

Báo Ukrainska Pravda ngày 14.10 đưa tin trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý chuyển tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Washington nhiều khả năng chỉ có thể chuyển 20 - 50 quả, số lượng quá ít để mang đến những khác biệt rõ rệt trên chiến trường.

Tờ báo dẫn một số thông tin cho hay Mỹ ước tính có hơn 4.100 quả tên lửa Tomahawk. Dù vậy, các quan chức Mỹ từng hoài nghi việc Lầu Năm Góc sẵn sàng dành ra lượng lớn tên lửa để chuyển cho Ukraine.

Phái đoàn đại biểu cấp cao Ukraine sẽ đến Mỹ vào tuần này, với tâm điểm là cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên sẽ trao đổi nhiều vấn đề hợp tác và tăng cường năng lực phòng không cho Kyiv, trong đó việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhiều khả năng cũng được thảo luận. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ chuyển loại tên lửa này cho Ukraine sẽ làm leo thang tình hình xung đột.

Tên lửa bội siêu thanh Mỹ tụt lại sau Nga, Trung Quốc

Ông Zelensky cân nhắc lập chính quyền quân sự ở Odessa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi xem xét thành lập chính quyền quân sự tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine.

Trước đó, cư dân Ivan Kazachuk ở thành phố đã đệ trình kiến nghị lên Tổng thống Ukraine, kêu gọi thành lập chính quyền quân sự tại Odessa, nhằm “đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của các cơ quan nhà nước tại thành phố Odessa trong giai đoạn triển khai thiết quân luật”.

Ông Kazachuk nói rằng Odessa có tầm quan trọng chiến lược, là trung tâm hậu cần, giao thông và cảng biển chính ở phía nam Ukraine, cũng như gần vùng chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại họp báo ở Kyiv ngày 10.10 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky cho biết ông có quyền quyết định thành lập chính quyền quân sự, song phải có văn bản kiến nghị chính thức từ chính quyền cấp tỉnh hoặc bộ chỉ huy quân sự. Đến nay, chưa có văn bản nào như vậy về thành phố Odessa.

“Tôi đã gửi văn bản đến ông Oleksandr Syrskyi và ông Oleh Kiper, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Odessa, để đề nghị xác minh thông tin và đưa ra những phương án phù hợp với luật pháp”, ông Zelensky nói.

Trong diễn biến liên quan, Reuters ngày 14.10 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Zelensky đã tước quyền công dân của thị trưởng Odessa Hennadiy Trukhanov. Nguồn tin cho biết nguyên nhân có lẽ do ông Trukhanov có quốc tịch Nga, điều mà vị thị trưởng trước đây phủ nhận. Giới chức Kyiv chưa phản hồi thông tin này.