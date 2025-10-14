Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giải Nobel Kinh tế vinh danh nghiên cứu về tăng trưởng

Vi Trân
Vi Trân
14/10/2025 05:40 GMT+7

Chiều qua (13.10), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Kinh tế 2025 cho 3 nhà nghiên cứu giải thích được sự tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy nhờ đổi mới.

Trong đó, một nửa giải thưởng được trao cho ông Joel Mokyr thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) vì đã "xác định những điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững thông qua tiến bộ công nghệ". Nửa còn lại dành cho ông Philippe Aghion (GS tại các trường ở Pháp và Anh) và ông Peter Howitt (Đại học Brown, Mỹ) nhờ "lý thuyết tăng trưởng bền vững thông qua phá hủy sáng tạo (creative destruction)", khái niệm mô tả quá trình đổi mới khiến cái cũ bị thay thế bởi cái mới.

Giải Nobel Kinh tế vinh danh nghiên cứu về tăng trưởng - Ảnh 1.

Màn hình hiển thị các nhà nghiên cứu được trao giải Nobel Kinh tế 2025 tại cuộc họp báo ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 13.10

ẢNH: AP

Nền tảng của tăng trưởng

Trong 2 thế kỷ qua, kinh tế thế giới đã tăng trưởng nhanh hơn bao giờ hết và nền tảng cho điều đó là sự đổi mới công nghệ liên tục. Tuy nhiên, điều này không luôn luôn đúng bởi trong suốt chiều dài lịch sử loài người, dù đã có những phát minh quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến tăng trưởng bền vững mà sự trì trệ mới là điều thường xảy ra.

Ông Joel Mokyr, sử gia kinh tế được sinh tại Hà Lan, giải thích nguyên nhân của điều này là do những ý tưởng mới không được phát triển thêm hoặc không dẫn đến những cải thiện và ứng dụng mới. Tuy nhiên, khi nhìn vào tăng trưởng kinh tế tại Anh và Thụy Điển từ đầu thế kỷ 19 đến nay, sự bền vững đã trở thành chuẩn mực mới. Thông qua nghiên cứu, ông Mokyr chứng minh rằng điều kiện dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế bền vững là nguồn kiến thức hữu ích được đưa ra liên tục, giúp biến những lý thuyết, ý tưởng và thiết kế thành thực tiễn, sản phẩm thương mại, cải thiện đời sống người dân.

Một yếu tố khác cũng cần thiết cho tăng trưởng bền vững theo ông Mokyr là xã hội sẵn sàng thay đổi. Tăng trưởng dựa trên thay đổi công nghệ không chỉ tạo ra người thắng mà còn có kẻ thua. Công nghệ mới thay thế công nghệ cũ và có thể phá hủy các cách làm cũ. Do đó, công nghệ mới thường bị các nhóm lợi ích phản đối vì sợ đặc quyền của họ bị đe dọa.

Tăng trưởng không hiển nhiên

Trong khi ông Mokyr sử dụng những dữ liệu quá khứ để xác định các yếu tố cần thiết cho tăng trưởng bền vững, ông Aghion và ông Howitt lại dựa vào dữ liệu hiện đại, xây dựng mô hình kinh tế toán học giúp chứng minh tiến bộ công nghệ dẫn đến tăng trưởng bền vững. Cách tiếp cận khác nhau nhưng về nền tảng, họ đều giải quyết cùng câu hỏi và hiện tượng.

Năm 1992, hai nhà nghiên cứu xây dựng mô hình toán học cho cái gọi là "sự phá hủy sáng tạo", thuật ngữ mô tả quá trình bất tận, trong đó các sản phẩm mới và tốt hơn thay thế cho sản phẩm cũ. Sự đổi mới đại diện cho cái mới và sáng tạo trong khi nó cũng mang tính phá hủy, khi công nghệ cũ bị loại bỏ.

Cả 3 nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng sự phá hủy sáng tạo tạo ra những xung đột phải được quản lý theo cách xây dựng. Nếu không, đổi mới sẽ bị ngăn chặn bởi các công ty và nhóm lợi ích có nguy cơ chịu bất lợi.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Kinh tế John Hassler nhận xét: "Công trình của các nhà khoa học đoạt giải cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế không phải là điều hiển nhiên. Chúng ta phải duy trì các cơ chế nền tảng của quá trình sáng tạo phá hủy, để không rơi trở lại tình trạng trì trệ".

Giải Nobel Kinh tế được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển thành lập vào năm 1968 để tưởng nhớ Alfred Nobel, doanh nhân và nhà hóa học người Thụy Điển thế kỷ 19, người đã phát minh ra thuốc nổ và sáng lập ra 5 giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn chương và Hòa bình. Giải Nobel Kinh tế đã chính thức khép lại mùa Nobel năm nay. Các chủ nhân giải thưởng sẽ được trao huy chương, chứng nhận và tiền thưởng vào ngày 10.12, ngày mất của ông Nobel.

Tác giả "bị sốc"

GS Philippe Aghion, từng là người xây dựng chính sách kinh tế cho chiến dịch tranh cử năm 2017 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nói rằng ông bị sốc khi nhận được vinh dự lần này. "Tôi không thể tìm ra lời nào để diễn tả cảm xúc của mình", ông chia sẻ và cho biết sẽ dùng tiền thưởng để đầu tư vào phòng thí nghiệm nghiên cứu riêng, theo AP.

Tin liên quan

Giải Nobel Kinh tế 2024 gọi tên 3 nhà kinh tế người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế 2024 gọi tên 3 nhà kinh tế người Mỹ

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2024 thuộc về 3 nhà kinh tế học người Mỹ, với các nghiên cứu về cách thức các thể chế được hình thành và tác động đến sự thịnh vượng.

Nobel Kinh tế 2024 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ

Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2025 vừa được xướng tên

Khám phá thêm chủ đề

Nobel Kinh tế giải Nobel Kinh tế 2025 Nobel Y sinh Nobel Vật lý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận