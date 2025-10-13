Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2025 vừa được xướng tên

Vi Trân
Vi Trân
13/10/2025 17:18 GMT+7

Giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho 3 tác giả vì đã giải thích được nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới.

Chiều 13.10, ông Hans Ellegren, Tổng thư ký Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công bố giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho 3 nhân vật vì đã "giải thích tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới", theo thông cáo từ trang web của giải Nobel.

Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2025 được xướng tên - Ảnh 1.

Màn hình hiển thị các nhà nghiên cứu được trao giải Nobel Kinh tế 2025 tại cuộc họp báo ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 13.10

ẢNH: AP

Trong đó, một nửa giải thưởng được trao cho ông Joel Mokyr thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) vì đã "xác định những điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững thông qua tiến bộ công nghệ". Thông qua những dữ kiện lịch sử, ông Mokyr đã khám phá ra những nguyên nhân làm cho tăng trưởng bền vững trở thành chuẩn mực mới.

Phần còn lại dành cho ông Philippe Aghion (Pháp) và ông Peter Howitt (Đại học Brown, Mỹ) nhờ "lý thuyết tăng trưởng bền vững thông qua hủy diệt sáng tạo (creative destruction)", khái niệm mô tả quá trình đổi mới khiến cái cũ bị thay thế bởi cái mới.

Ông Aghion là chuyên gia thuộc cơ sở nghiên cứu công lập College de France và Trường kinh doanh INSEAD (Pháp) và Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (Anh).

Ông Aghion và ông Howitt đã nghiên cứu các cơ chế đằng sau sự tăng trưởng bền vững và trong một bài nghiên cứu năm 1992, hai ông đã xây dựng một mô hình toán học cho điều được gọi là sự hủy diệt sáng tạo.

Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2025 được xướng tên - Ảnh 2.

Huy chương Nobel được trưng bày trước một sự kiện tại nơi ở đại sứ Thụy Điển tại London (Anh) ngày 6.12.2021

ẢNH: AP

Giải Nobel Kinh tế có tên chính thức là giải thưởng Khoa học kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển, tưởng nhớ Alfred Nobel. Ngân hàng trung ương Thụy Điển đã thành lập giải thưởng này vào năm 1968, nhân dịp 300 năm thành lập ngân hàng, để tưởng nhớ Nobel, doanh nhân và nhà hóa học người Thụy Điển thế kỷ 19, người đã phát minh ra thuốc nổ và sáng lập ra 5 giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn chương và Hòa bình.

Giải Nobel Kinh tế do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao với bộ quy tắc như các giải khác.

Kể từ khi được thành lập, giải Nobel Kinh tế đã được trao 56 lần cho tổng cộng 96 người đoạt giải. Chỉ có 3 người đoạt giải là phụ nữ. Nhiều người phản đối gọi giải kinh tế là giải Nobel bởi không có trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển.

Giải Nobel Kinh tế đã chính thức khép lại mùa Nobel năm nay. Các chủ nhân giải thưởng sẽ được trao huy chương, chứng nhận và tiền thưởng vào ngày 10.12, ngày mất của ông Nobel.

Giải Nobel Hòa bình sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình trao tại thủ đô Oslo (Na Uy) với sự chứng kiến của Quốc vương Harald V trong khi các giải còn lại được Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao tại thủ đô Stockholm.

Tin liên quan

Nghiên cứu về 'sự thịnh vượng' đoạt giải Nobel Kinh tế 2024

Nghiên cứu về 'sự thịnh vượng' đoạt giải Nobel Kinh tế 2024

Nobel Kinh tế được trao vào chiều 14.10 (giờ Việt Nam) thuộc về 3 nhà khoa học Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson với công trình nghiên cứu 'cách các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng'.

Nobel Vật lý 2025 trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

giải Nobel Kinh tế 2025 Giải Nobel Kinh tế Alfred Nobel mùa Nobel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận