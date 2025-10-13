Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2025 vừa được xướng tên

Chiều 13.10, ông Hans Ellegren, Tổng thư ký Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công bố giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho 3 nhân vật vì đã "giải thích tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới", theo thông cáo từ trang web của giải Nobel.

Màn hình hiển thị các nhà nghiên cứu được trao giải Nobel Kinh tế 2025 tại cuộc họp báo ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 13.10 ẢNH: AP

Trong đó, một nửa giải thưởng được trao cho ông Joel Mokyr thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) vì đã "xác định những điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững thông qua tiến bộ công nghệ". Thông qua những dữ kiện lịch sử, ông Mokyr đã khám phá ra những nguyên nhân làm cho tăng trưởng bền vững trở thành chuẩn mực mới.

Phần còn lại dành cho ông Philippe Aghion (Pháp) và ông Peter Howitt (Đại học Brown, Mỹ) nhờ "lý thuyết tăng trưởng bền vững thông qua hủy diệt sáng tạo (creative destruction)", khái niệm mô tả quá trình đổi mới khiến cái cũ bị thay thế bởi cái mới.

Ông Aghion là chuyên gia thuộc cơ sở nghiên cứu công lập College de France và Trường kinh doanh INSEAD (Pháp) và Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (Anh).

Ông Aghion và ông Howitt đã nghiên cứu các cơ chế đằng sau sự tăng trưởng bền vững và trong một bài nghiên cứu năm 1992, hai ông đã xây dựng một mô hình toán học cho điều được gọi là sự hủy diệt sáng tạo.

Huy chương Nobel được trưng bày trước một sự kiện tại nơi ở đại sứ Thụy Điển tại London (Anh) ngày 6.12.2021 ẢNH: AP

Giải Nobel Kinh tế có tên chính thức là giải thưởng Khoa học kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển, tưởng nhớ Alfred Nobel. Ngân hàng trung ương Thụy Điển đã thành lập giải thưởng này vào năm 1968, nhân dịp 300 năm thành lập ngân hàng, để tưởng nhớ Nobel, doanh nhân và nhà hóa học người Thụy Điển thế kỷ 19, người đã phát minh ra thuốc nổ và sáng lập ra 5 giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn chương và Hòa bình.

Giải Nobel Kinh tế do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao với bộ quy tắc như các giải khác.

Kể từ khi được thành lập, giải Nobel Kinh tế đã được trao 56 lần cho tổng cộng 96 người đoạt giải. Chỉ có 3 người đoạt giải là phụ nữ. Nhiều người phản đối gọi giải kinh tế là giải Nobel bởi không có trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển.

Giải Nobel Kinh tế đã chính thức khép lại mùa Nobel năm nay. Các chủ nhân giải thưởng sẽ được trao huy chương, chứng nhận và tiền thưởng vào ngày 10.12, ngày mất của ông Nobel.

Giải Nobel Hòa bình sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình trao tại thủ đô Oslo (Na Uy) với sự chứng kiến của Quốc vương Harald V trong khi các giải còn lại được Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao tại thủ đô Stockholm.