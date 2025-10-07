Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nobel Vật lý 2025 trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
07/10/2025 17:14 GMT+7

Giải Nobel Vật lý 2025 đã được trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ nhờ khám phá đối với hiện tượng xuyên hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Các nhà khoa học John Clarke, Michel Devoret và John Martinis đã giành giải Nobel Vật lý 2025 vì "khám phá hiện tượng xuyên hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện", theo thông báo của hội đồng trao giải ngày 7.10.

Nobel Vật lý 2025 trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ - Ảnh 1.

Ba nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis được trao giải Nobel Vật lý 2025

ẢNH: REUTERS

"Giải Nobel Vật lý năm nay đã mở ra cơ hội để phát triển thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử", Reuters trích thông báo cho biết.

Cả 3 nhà khoa học chiến thắng đều đang làm việc tại Mỹ. Ông John Clarke ra đời tại Anh và ông John Martinis là người Mỹ, cả hai làm việc tại Đại học California trong khi ông Michel Devoret là người Pháp, làm việc tại Đại học California và Đại học Yale.

Giải Nobel Vật lý được trao bởi Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Tổng giải thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1,2 triệu USD), sẽ được chia sẻ giữa những người thắng giải.

Các giải Nobel được thành lập theo di chúc của nhà hóa học Alfred Nobel, người đã tích lũy được một khối tài sản từ việc phát minh ra thuốc nổ. Kể từ năm 1901, với một vài lần gián đoạn, các giải thưởng đã được trao hàng năm để vinh danh những thành tựu trong khoa học, văn học và hòa bình. Kinh tế học là một lĩnh vực được bổ sung sau này.

Hôm 6.10, mở màn mùa Nobel năm nay, giải Nobel Y sinh được trao cho 3 nhà khoa học Mary Brunkow, Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) cho công trình liên quan hiện tượng dung nạp miễn dịch ngoại vi, cơ chế giúp ngăn hệ miễn dịch gây tổn thương cho cơ thể.

Giải Nobel Vật lý 2024 được trao cho 2 nhà khoa học John F. Hopfield thuộc Đại học Princeton (Mỹ) và Geoffrey E. Hinton thuộc Đại học Toronto (Canada) nhờ những công trình tiên phong của họ về nền tảng của trí tuệ nhân tạo.

Tin liên quan

Trí tuệ nhân tạo 'thăng hoa' ở giải Nobel Vật lý 2024

Trí tuệ nhân tạo 'thăng hoa' ở giải Nobel Vật lý 2024

Giải Nobel Vật lý 2024 được trao cho bộ đôi nhà khoa học Mỹ - Canada vì những thành tựu liên quan máy học, chìa khóa cho sự phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT.

