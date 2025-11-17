Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đứng đầu trạm y tế sẽ được gọi là giám đốc

Duy Tính
Duy Tính
17/11/2025 08:52 GMT+7

Sắp tới, trạm y tế cấp xã hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Người đứng đầu trạm y tế sẽ được gọi là giám đốc, không còn gọi trưởng trạm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Thông tư 43 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là trạm y tế). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập

Theo đó, về pháp lý, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND xã).

Trạm y tế có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, con dấu riêng, tài khoản riêng. Trạm y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính của UBND xã (không còn trực thuộc ngành y tế). Nhưng đồng thời chịu sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo quy định.

Người đứng đầu trạm y tế sẽ được gọi là giám đốc- Ảnh 1.

Từ năm 2026, trạm y tế sẽ chuyển mình rất lớn để đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân

ẢNH: DUY TÍNH

Về chức năng, trạm y tế cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, trạm y tế có chức năng phòng bệnh và khám chữa bệnh. Quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, bảo trợ xã hội, dân số. Đảm bảo an toàn thực phẩm, dược, thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định pháp luật… Trạm y tế xã có tổng cộng 22 nhiệm vụ, quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức, theo hướng dẫn của Thông tư 43, người đứng đầu trạm y tế là giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm (hiện người đứng đầu trạm y tế được gọi là trưởng trạm). Giám đốc trạm y tế ban hành chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác đối với các tổ chức trực thuộc.

Trạm y tế sẽ có 5 khoa, phòng: Văn phòng (Phòng Hành chính tổng hợp); Phòng Dân số - trẻ em - bảo trợ xã hội; Khoa Phòng bệnh - an toàn thực phẩm; Khoa Khám bệnh - chữa bệnh; Khoa Dược - thiết bị y tế - cận lâm sàng.

Ngoài ra, các điểm trạm là tổ chức trực thuộc trạm y tế, được tổ chức để triển khai thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Chậm nhất đến hết năm 2030 phải hoàn thành sắp xếp

Về trách nhiệm thi hành, Bộ trưởng Bộ Y tế giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thông tư này. Bảo đảm chậm nhất đến hết ngày 31.12.2030 hoàn thành việc chuyển trạm y tế thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã.

UBND xã căn cứ vào diện tích, quy mô dân số, nhân lực y tế thực tế… quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của trạm y tế cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại trạm y tế, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế; phân công đơn vị quản lý trực tiếp trạm y tế cấp xã.

Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh thực hiện việc chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý hỗ trợ cho các trạm y tế về chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực trong trường hợp cần thiết.

Được biết, hiện cả nước có khoảng 11.400 trạm y tế (bao gồm điểm y tế) và 87,5% trạm y tế có bác sĩ khám chữa bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

Đào Hồng Lan Bộ trưởng bộ y tế trạm y tế xã giám đốc trạm y tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
