TP.HCM kiến nghị ban hành ‘nghĩa vụ y tế cơ sở’ đối với bác sĩ

Ngày 30.10, tại Bệnh viện Từ Dũ, Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp ngành y tế TP.HCM tổ chức tọa đàm về Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Tọa đàm tập trung vào những giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt chú trọng đến y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, các tham luận và ý kiến cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy chuyển đổi số, tự chủ tài chính, hoàn thiện cơ chế tài chính, phát triển nhân lực, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, mở rộng hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế...

Mỗi bệnh viện phải hỗ trợ 2 - 3 trạm y tế

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Nghị quyết 72 ra đời đã đưa ra các giải pháp giúp tháo gỡ một phần khó khăn cho y tế cơ sở thời gian qua. Tuy nhiên, để y tế cơ sở thực sự đảm nhận được vai trò "người gác cổng" đầu tiên và quan trọng nhất trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế TP.HCM đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp trọng tâm.

Đáng chú ý, giải pháp đầu tiên mà Sở Y tế đưa ra là kiến nghị ban hành "nghĩa vụ y tế cơ sở". Theo đó, mỗi bác sĩ trong 10 năm đầu hành nghề phải có ít nhất 1 năm công tác tại trạm y tế hoặc vùng khó khăn. Người hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được xét nâng lương trước thời hạn, quy hoạch, bổ nhiệm. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo bác sĩ thực hành tại trạm y tế, kèm cam kết thời gian phục vụ tối thiểu 3 năm.

Y tế cơ sở phát triển 2 lực lượng nòng cốt: bác sĩ gia đình và y học cổ truyền, đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, kết hợp điều trị - dự phòng - phục hồi. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhất nhằm bảo đảm tính bền vững, ổn định và kế thừa nhân lực y tế cơ sở trong giai đoạn mới.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đi thực tế tại trạm y tế

ẢNH: DUY TÍNH

Đề xuất khả thi tiếp theo là hoàn thiện thể chế tổ chức y tế cơ sở và cơ chế phối hợp để bảo đảm kết nối chặt chẽ, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống. Trong đó, cần xây dựng quy chế hỗ trợ chuyên môn bắt buộc giữa tuyến trên và tuyến cơ sở.

Mỗi bệnh viện tuyến trên phải hỗ trợ ít nhất 3 - 5 trạm y tế, có trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, giám sát và hỗ trợ khám chữa bệnh. Đây là giải pháp nhằm kết nối hệ thống từ trên xuống dưới, bảo đảm mọi người dân, ở mọi nơi, đều được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng đồng đều.

Tiếp theo là giải pháp truyền thông, khuyến khích cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân - yếu tố quyết định để y tế cơ sở thật sự trở thành "người gác cổng sức khỏe".

Theo đó, cần rà soát, sửa đổi quy định chuyển tuyến, giao quyền cho bác sĩ y tế cơ sở quyết định chuyển hợp lý; tăng tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế khi người dân đăng ký và khám tại trạm y tế, nhằm giảm tình trạng vượt tuyến không cần thiết. Đồng thời, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại trạm y tế.

Ngoài ra, còn có giải pháp đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và chuẩn hóa trạm y tế, cùng với đổi mới cơ chế tài chính nhằm tạo động lực phát triển và tăng tính tự chủ cho y tế cơ sở.

Cần phát triển mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ

Kết luận tọa đàm, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh việc tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm để đưa Nghị quyết số 72 thực sự đi vào cuộc sống.

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống y tế theo hướng lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy phòng bệnh là chính, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện suốt vòng đời. Cần phát triển mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe toàn dân. Đồng thời, ban hành cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút bác sĩ, nhân viên y tế làm việc lâu dài ở tuyến cơ sở.

Thứ hai, xây dựng nền y tế số quốc gia, lấy dữ liệu và công nghệ làm đột phá. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các tuyến, đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dự báo và chẩn đoán. Đây là giải pháp giúp y tế Việt Nam hội nhập, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám chữa bệnh.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại tọa đàm ẢNH: DUY TÍNH

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế tài chính y tế và phát triển bền vững nguồn lực. Tự chủ tài chính cần được thực hiện có lộ trình, gắn với trách nhiệm xã hội, công bằng và nhân văn. Đồng thời mở rộng các mô hình hợp tác công - tư, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và xã hội vào lĩnh vực y tế, trong khi vẫn bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, chất lượng, giá cả hợp lý.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, toàn diện cả về năng lực, đạo đức và phong cách phục vụ nhân dân. Cần cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, phụ cấp, tạo môi trường làm việc nhân văn, tôn vinh cống hiến của người thầy thuốc. Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức và tinh thần y đức. Đội ngũ cán bộ y tế chính là linh hồn của ngành, là trái tim của Nghị quyết 72 khi đi vào cuộc sống.

"Tọa đàm không chỉ là dịp trao đổi học thuật, mà còn là diễn đàn để thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đổi mới, đoàn kết và cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những kiến nghị, đề xuất tâm huyết tại đây sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, Chính phủ trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần đưa Nghị quyết 72 nhanh chóng đi vào thực tiễn", ông Huỳnh Thành Đạt nói.