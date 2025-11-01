Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan định hướng phát triển Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Ngày 1.11, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025). Dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã đạt được trong nửa thế kỷ qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới với nhiều thách thức như già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh không lây nhiễm gia tăng và yêu cầu chuyển đổi số, tự chủ bệnh viện… Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cần tập trung thực hiện nhiều trọng tâm quan trọng.

Theo đó, bệnh viện cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức và tinh thần "lấy người bệnh làm trung tâm".

Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Thông báo Kết luận 127 của Ban Bí thư về Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo.

Bệnh viện cần tiếp tục triển khai xây dựng trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao cho cán bộ cao cấp khu vực phía nam, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của cán bộ và người dân khi đến khám chữa bệnh.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn trong khám chữa bệnh và quản lý vận hành.

Bộ trưởng cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hiện Bộ Y tế đã hoàn thiện phương án sắp xếp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị phê duyệt. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM sớm xây dựng và hoàn thiện đề án phát triển trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu, kỹ thuật cao, phù hợp với đặc thù dân số và thế mạnh chuyên ngành của bệnh viện.

Bộ trưởng cũng gợi ý bệnh viện nghiên cứu thành lập trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, không chỉ phục vụ cán bộ mà còn phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay. Đồng thời, khẩn trương khởi công và triển khai dự án trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, bệnh viện cần xây dựng đề án trang thiết bị đồng bộ, hiện đại để khi công trình hoàn thành có thể vận hành ngay, tránh lãng phí nguồn lực.

Cuối cùng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, quan tâm đời sống của cán bộ, nhân viên y tế, để mỗi người thực sự được cống hiến, được ghi nhận và tự hào là thành viên của bệnh viện.

Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất Dịp này, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Nhiều tập thể và cá nhân của bệnh viện cũng được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý. PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết bệnh viện hiện có quy mô 1.200 giường bệnh, với 1.300 cán bộ, viên chức. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám ngoại trú. Bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa, phát triển theo hướng lão khoa toàn diện, trong đó nhiều chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, thận - tiết niệu, cơ xương khớp, đột quỵ, chẩn đoán hình ảnh, ghép tạng…



