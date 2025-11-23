Đỏ lửa xuyên đêm gói bánh chưng với 1,8 tấn nếp, 400 kg thịt tặng vùng lũ

23 giờ ngày 22.11, hàng trăm người vẫn tập trung tại một nhà văn hóa trên địa bàn phường Trảng Dài (Đồng Nai) để gói và canh luộc bánh chưng.

Họ làm việc xuyên đêm với không khí khẩn trương với mục tiêu làm càng nhanh, càng nhiều để bánh sớm đến tay bà con vùng lũ.

Người rửa lá, người chuẩn bị nhân thịt, đậu xanh, gạo nếp, khuôn bánh... cùng nhau gói 1,8 tấn nếp, 400 kg thịt, 400 kg đậu xanh đến nửa đêm. Vì số lượng bánh nhiều, mọi người chạy đi tìm nồi lớn để luộc cho đúng tiến độ.

Anh Hồ Thanh Tâm (40 tuổi), người dân phường Trảng Dài cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của người dân trên địa bàn phường mỗi khi các tỉnh miền Bắc, miền Trung xảy ra bão lũ.

Việc kêu gọi người dân trong và ngoài phường giúp đỡ những nơi ảnh hưởng do thiên tai được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

"Chỉ cần một bài đăng trên Facebook, mọi người xem thông tin và liên tục gửi nhu yếu phẩm để cứu trợ bà con vùng lũ. Nhiều người trực tiếp đến sắp xếp, phân loại để việc vận chuyển trở nên thuận tiện. Từ trưa ngày 22.11, chúng tôi đã bắt đầu gói nhưng với số lượng lớn nên đến đêm vẫn chưa xong. 100 người sẽ túc trực xuyên đêm để canh bánh chưng", anh Tâm chia sẻ.

Hàng trăm người ở phường Trảng Dài tập trung gói bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ vào ngày 22.11 ẢNH: NVCC

“Chúng tôi cho rằng việc cứu đói cho bà con lúc này là ưu tiên cấp thiết nhất. Từ Đồng Nai ra Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa… cũng khá gần, xuất phát chiều tối thì sáng sớm hôm sau đã tới nơi. Nhóm đã chủ động liên hệ lực lượng tiếp nhận và chính quyền địa phương để phối hợp, không đi theo phong trào rồi ra đến nơi lại bơ vơ", anh Tâm nói. ẢNH: NVCC

Không khí gói bánh chưng tất bật, khẩn trương ẢNH: NVCC

Nhiều người xung phong ở lại xuyên đêm canh bánh chưng ẢNH: NVCC

Những hình ảnh ấm lòng về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Từng chiếc nồi lớn được sử dụng để việc luộc bánh chưng kịp tiến độ ẢNH: NVCC

Nhiều người hưởng ứng nhiệt tình mong bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn ẢNH: NVCC

Không khí ấm áp và nghĩa tình lan tỏa khắp nơi, từng chiếc bánh chứa đựng tấm lòng sẻ chia của người dân phường Trảng Dài đến bà con vùng lũ ẢNH: NVCC