Đỏ lửa xuyên đêm gói bánh chưng với 1,8 tấn nếp, 400 kg thịt tặng vùng lũ

23 giờ ngày 22.11, hàng trăm người vẫn tập trung tại một nhà văn hóa trên địa bàn phường Trảng Dài (Đồng Nai) để gói và canh luộc bánh chưng.
Họ làm việc xuyên đêm với không khí khẩn trương với mục tiêu làm càng nhanh, càng nhiều để bánh sớm đến tay bà con vùng lũ.
Người rửa lá, người chuẩn bị nhân thịt, đậu xanh, gạo nếp, khuôn bánh... cùng nhau gói 1,8 tấn nếp, 400 kg thịt, 400 kg đậu xanh đến nửa đêm. Vì số lượng bánh nhiều, mọi người chạy đi tìm nồi lớn để luộc cho đúng tiến độ.
Anh Hồ Thanh Tâm (40 tuổi), người dân phường Trảng Dài cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của người dân trên địa bàn phường mỗi khi các tỉnh miền Bắc, miền Trung xảy ra bão lũ.
Việc kêu gọi người dân trong và ngoài phường giúp đỡ những nơi ảnh hưởng do thiên tai được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
"Chỉ cần một bài đăng trên Facebook, mọi người xem thông tin và liên tục gửi nhu yếu phẩm để cứu trợ bà con vùng lũ. Nhiều người trực tiếp đến sắp xếp, phân loại để việc vận chuyển trở nên thuận tiện. Từ trưa ngày 22.11, chúng tôi đã bắt đầu gói nhưng với số lượng lớn nên đến đêm vẫn chưa xong. 100 người sẽ túc trực xuyên đêm để canh bánh chưng", anh Tâm chia sẻ.
