TP.HCM đưa yêu cầu về đạo đức nhà giáo thành tiêu chí giám sát, khen thưởng

Giáo viên TP.HCM được bồi dưỡng năng lực ứng xử, thái độ ân cần, tôn trọng, khích lệ học sinh trong học tập và rèn luyện ẢNH: Đ.N.T

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM về xây dựng văn hóa học đường giai đoạn 2018-2025, nội dung giáo dục văn hóa học đường được các trường lồng ghép hài hòa trong chương trình học hoạt động ngoại khóa, triển khai các nội dung tiết học tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hoạt động này góp phần xây dựng trường học thân thiện, tích cực, học sinh thành phố thể hiện ý thức công dân đô thị năng động, sáng tạo, văn minh trong ứng xử.

Ngoài ra, hiện nay 100% giáo viên, nhân viên và cán bộ tại các trường học ở tất cả các cấp học đều đã tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng năng lực ứng xử, thái độ ân cần, tôn trọng, khích lệ học sinh trong học tập và rèn luyện.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, từng nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, nghiệp vụ, tình huống ứng xử sư phạm trong và ngoài nhà trường. Thực hiện các văn bản, quy định mới liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn hàng tuần. Đồng thời, hàng tháng cần tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm xây dựng cẩm nang xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý giáo dục ở mỗi cấp học, bậc học, các địa phương.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục mời chuyên gia tư vấn để tập huấn, trao đổi với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên về các tình huống ứng xử sư phạm đồng thời nhận diện xử lý các tình huống vi phạm về đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng đưa yêu cầu về đạo đức nhà giáo thành một tiêu chí giám sát, khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với giáo viên, nhân viên và cán bộ tại các cơ sở giáo dục.

Từ đó Sở yêu cầu các trường tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động mỗi nhà giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, trong đó có đổi mới và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên và nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.